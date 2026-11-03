שוקי סלומון בעמדה נחרצת על גיוס חרדים שאינם לומדים תורה | מאחורי הסטטוס עם יענקי גולדהבר ב

איש העסקים וכוכב הרשת החרדי שוקי סלומון הביע עמדה נחרצת בסוגיית גיוס החרדים, במהלך ריאיון לפודקאסט "מאחורי הסטטוס" בהגשת יענקי גולדהבר בערוץ 7.

לדבריו, יש לשמור על לומדי התורה, אך אין הצדקה לכך שצעירים חרדים שאינם לומדים יימנעו מתרומה לעם ישראל.

סלומון נשאל מה לדעתו הצדדים בוויכוח על גיוס החרדים אינם מצליחים להבין זה על זה, והשיב כי לצד ההכרה בחשיבות לימוד התורה, יש להבחין בין תלמידי ישיבות הלומדים ברצינות לבין מי שרשומים בישיבה אך בפועל עוסקים בדברים אחרים.

"אין ספק שחייבים לומדי תורה בארץ ישראל. גם בן גוריון הבין את זה, גם הממשלות אחריו וגם כולם הבינו את זה", אמר.

עם זאת, הבהיר כי מי שאינו מקדיש את זמנו ללימוד תורה צריך לתרום למדינה: "בן אדם שיושב בישיבה ומתגרד ולא עושה עם עצמו כלום, הוא הולך לעבוד, הוא נוסע לחו"ל, הוא עושה דברים אחרים חוץ מלימוד תורה - אין שום סיבה שיעשה דבר אחר ולא יתרום לעם ישראל".

סלומון הדגיש כי אינו מתיימר לקבוע כיצד יש להסדיר את הגיוס או כמה צעירים צריכים להתגייס, אך לדבריו, רבים בציבור החרדי שותפים לעמדתו.

הוא הוסיף כי תלמיד ישיבה שתורתו אומנותו, ושמקדיש את חייו ללימוד תורה, צריך להמשיך ללמוד ללא הפרעה. מנגד, מי שבוחר לצאת לעולם העסקים או לעסוק בתחומים אחרים אינו יכול, לדבריו, להימנע מנשיאה בנטל.

לסיום התייחס סלומון למחיר שמשלמות משפחות החיילים והדגיש כי אין הצדקה למצב שבו אם אחת חוששת לחיי בנה המשרת בצבא, בעוד צעירים אחרים מתחילים את חייהם בעולם העסקים ואינם תורמים את חלקם לעם ישראל.