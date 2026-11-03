שמואל - אדרבה! | !Shmuel - Adraba

הזמר והיוצר שמואל משחרר שיר חדש בשם "אדרבה", סינגל נוסף לקראת אלבום הבכורה שלו, שצפוי לצאת בחודש הבא.

השיר עוסק בהתמודדות עם הקול הפנימי שמזכיר לאדם את כישלונותיו, וביכולת לבחור בשמחה למרות הקשיים.

שמואל פרץ לתודעה עם הלהיט "תן לי תפילה", ובהמשך הוציא שירים נוספים, בהם "נקודות" ו"תעצרו את העולם", שצברו מיליוני צפיות והאזנות.

בשנה האחרונה עבד על הקלטת אלבום הבכורה שלו, שמתוכו כבר יצאו "כל פעם מחדש", דואט עם ישי ריבו, והשיר "אני מבורך".

כעת הוא משחרר את "אדרבה", שיר המבקש להפוך את תחושת הכישלון להזדמנות להתחלה חדשה, ולהזכיר שגם בתוך הקושי אפשר למצוא נקודות של טוב.

"כולנו מכירים את הקול השיפוטי הזה שלוחש באוזן ומזכיר לנו את כל הכישלונות והנפילות, אבל מול הקול הזה בחרתי לענות: 'אדרבה'", מספר שמואל על תהליך הכתיבה.

לדבריו, השיר מבטא בחירה מודעת בשמחה, גם כאשר המציאות אינה פשוטה. "'אדרבה' זאת שמחה שבאה מבחירה - דווקא מתוך הקושי, לעצור, ולמצוא את הניצוץ של הטוב", הסביר.

שמואל הוסיף: "כתבתי את 'אדרבה' כדי שכל מי ששומע אותו, לא משנה מה עובר עליו, יניח לאשמה ולמשקעי העבר, ירגיש דף נקי, ויזכור שברגע אחד הכל יכול להתהפך לטובה".