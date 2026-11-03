תיעוד קשה: נהג מלגזה דרס את חברו למוות דוברות המשטרה

פרקליטות מחוז צפון הגישה הבוקר (שלישי) כתב אישום נגד אזרח סרי לנקה בן 26, בגין דריסתו למוות של חברו לעבודה, בן 38, באמצעות מלגזה במפעל בכפר בועיינה-נוג'ידאת.

האירוע התרחש בחודש שעבר בשעות הערב. במוקד המשטרה התקבל דיווח על תאונת עבודה במפעל, ושוטרי המחוז הצפוני וחוקרי הזיהוי הפלילי הוזעקו למקום.

צוותי הרפואה שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של עובד המפעל, אזרח סרי לנקה בן 38. החשוד, אף הוא אזרח סרי לנקה, נעצר במקום והועבר לחקירה בתחנת המשטרה.

מממצאי החקירה עלה כי הנאשם, שאינו מחזיק ברישיון נהיגה, עלה על המלגזה מחוץ לשעות העבודה כשהוא תחת השפעת אלכוהול.

על פי המשטרה, במהלך הנסיעה דרס הנאשם את חברו לעבודה, למרות ניסיונות של עובדים אחרים למנוע את הפגיעה. העובדים צעקו לעברו לעצור, אך הוא המשיך בנסיעה.

מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת, והבוקר הגישה פרקליטות מחוז צפון כתב אישום המייחס לו עבירות של המתה בקלות דעת, נהיגה בקלות ראש שגרמה לחבלות של ממש ונהיגה בשכרות.

רפ"ק גל פרקש, קצין אגף החקירות והמודיעין בתחנת טבריה, התייחס למקרה ואמר: "מדובר בזירה קשה במיוחד, שבה קיפח עובד את חייו בנסיבות טרגיות, כתוצאה מנהיגתו של הנאשם תחת השפעת אלכוהול".

לדבריו, האירוע תועד במצלמה: "בסרטון שתיעד את האירוע ניתן לראות כיצד עובדי המפעל ניסו למנוע את המשך הנסיעה ואף צעקו לעבר הנאשם לעצור, אך הוא המשיך בנהיגה וגרם למותו של חברו".

פרקש הוסיף: "השילוב בין צריכת אלכוהול לנהיגה בכל כלי רכב הוא מסוכן ביותר, ובמקרה הזה - נהיגה במלגזה עוצמתית הסתיימה באובדן חיי אדם".