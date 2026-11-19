בעקבות תלונות על רעש חריג: המשטרה ניתקה והחרימה רמקולים ממסגד

שוטרי תחנת העיירות במרחב רותם פעלו היום נגד רעש חריג ממבנה המשמש כמסגד ביישוב תל שבע שבנגב, וניתקו והחרימו את ציוד ההגברה במקום בעקבות תלונות חוזרות של תושבים.

הפעילות בוצעה בשיתוף לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב ויחידת השיטור העירוני, לאחר שהתקבלו דיווחים על רעש בעוצמה חריגה שפגע באיכות חייהם של תושבי הסביבה.

על פי המשטרה, אין מדובר באירוע ראשון. בעבר כבר נרשמו מספר דוחות בגין הקמת רעש בניגוד לחוק במבנה, ואף נמסרו התראות, אולם המפגע חזר על עצמו.

בעקבות תלונה נוספת הגיעו הכוחות למבנה וביצעו פעילות אכיפה ממוקדת. לאחר שנמצא כי הרעש חורג מהמותר, ניתקו השוטרים את הרמקולים והחרימו את ציוד ההגברה ומערכות הקול.

במשטרה הדגישו כי הפעילות נועדה להביא להפסקת מפגע הרעש המתמשך, לאחר שפעולות האכיפה הקודמות לא הביאו לפתרון הבעיה.

מפקד תחנת העיירות, סנ"צ יהב סימן, התייחס לפעילות ואמר: "משטרת ישראל רואה חשיבות רבה בשמירה על איכות חייהם של כלל התושבים ובאכיפת החוק ללא משוא פנים".

לדבריו, "נפעל בנחישות ובאופן עקבי נגד מפגעי רעש והפרות של הסדר הציבורי, תוך שמירה על האיזון הנדרש בין חופש הפולחן לבין זכותם של התושבים לחיות בסביבה שקטה ובטוחה".