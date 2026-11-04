מכשיר חדש בשם "מצית כהלכה" מאפשר ליהודי להדליק אש בכיריים מרחוק, גם כאשר אינו נמצא בבית.

הפיתוח נועד לתת מענה הלכתי לסוגיית בישולי נכרים בבתים שבהם מועסקים עובדים זרים, בעיקר לצורכי סיעוד וטיפול בקשישים ובחולים.

המערכת מבוססת על מצית ייעודי המותקן במטבח בסמוך לכיריים. באמצעות מנגנון הפעלה אלחוטי, יהודי הנמצא מחוץ לבית יכול להפעיל את המצית ולהפיק את הניצוץ הדרוש להדלקת האש.

כך, למשל, כאשר מטפל זר מבקש להכין ארוחה חמה לקשיש ובני משפחתו אינם נמצאים בבית, אחד מבני המשפחה יכול לבצע את פעולת ההדלקה מרחוק.

מטרת המנגנון היא לאפשר את השתתפותו של יהודי בהדלקת האש, בהתאם לדרישות ההלכתיות הנוגעות לבישולי נכרים, ללא צורך בנוכחותו הפיזית במטבח.

במהלך הפיתוח ליוו את התהליך ראש המכון המדעי-טכנולוגי להלכה, הרב אברהם משה הלפרין, והרב יעקב לוריא, מבכירי רבני המכון.

במכון הבהירו כי האישור לשימוש במכשיר מוגבל לבתים פרטיים בלבד, שבהם ניתן לפקח על אופן הפעלתו ולהבטיח עמידה בהנחיות ההלכתיות.

לעומת זאת, המכשיר אינו מאושר לשימוש במוסדות ציבוריים, בבתי מלון או במסעדות, שבהם נדרשים פתרונות אחרים בשל מורכבות מערכות הבישול ואופן הפעלתן.

לפי המפתחים, במכשיר שולבו אמצעי בקרה חזותיים שנועדו למנוע הפעלה שלא בהתאם להנחיות ולצמצם אפשרות לתקלות הלכתיות במהלך השימוש.