בתאגיד השידור הציבורי מציבים אולטימטום למגישה איילה חסון: התנצלות והבהרה בשידור, בנוסח שיאושר על ידי הנהלת חטיבת החדשות, או שלא תוכל לשוב להגיש את תוכניתה בכאן 11.

על פי תשובת תאגיד השידור לפניית ynet, היעדרותה של חסון מהמסך בימים האחרונים קשורה לדרישת ההנהלה שתבהיר את דבריה בנוגע לנשים הבדואיות בנגב ולכשלים שלטענתה התרחשו בקלפיות במגזר הערבי.

במחלקת החדשות בתאגיד מסרו כי חסון "התבקשה על ידי מנהליה להתנצל ולהבהיר באופן מפורש בשידור בכאן 11 את דבריה - הן לגבי התבטאותה המכלילה כלפי הנשים, בנות החברה הבדואית, והן לגבי הכשלים 'בכל הקלפיות במגזר הערבי'".

בתאגיד מתחו ביקורת חריפה על ההתבטאויות והבהירו כי מבחינתם לא מדובר רק בשאלת הפגיעה בציבור הבדואי, אלא גם באמון הציבור בתוצאות הבחירות.

"אלה לא רק התבטאויות מכלילות, לא מבוססות ולא מדוייקות, אלא כאלה שיש בהן סכנה למידת האמון שרוכש הציבור לתוצאות הבחירות בישראל - ושידור ציבורי אינו יכול לקחת בהן חלק", נמסר.

בהמשך הציבה הנהלת חטיבת החדשות תנאי מפורש לחזרתה של חסון לשידור. "הנהלת חטיבת החדשות דרשה מחסון לפרסם הערב הבהרה והתנצלות בשני העניינים, בנוסח שיהיה מקובל גם על חטיבת החדשות, וככל שתסרב היא לא תוכל לשדר", הבהירו בתאגיד.

הדרישה מגיעה יומיים לאחר שחסון כבר פרסמה התנצלות פומבית בעקבות הסערה שעוררו דבריה על הנשים הבדואיות בנגב.

ביום שני כתבה חסון ברשת X כי לא הייתה לה כוונה לפגוע בנשים בחברה הבדואית, והתנצלה בפני מי שנפגעה מדבריה. "אני מבקשת להבהיר שלא הייתה לי שום כוונה לפגוע בשום אישה, ומי שנפגעה מדבריי אני מתנצלת בפניה מעומק הלב", כתבה.

הסערה החלה בעקבות ראיון שהעניקה חסון ביום שישי לרדיו גלי ישראל, שבמהלכו מתחה ביקורת על הצגת תוצאות הבחירות כניצחון של המחנה הליברלי והתייחסה למצבן של נשים בחברה הבדואית.

בין היתר התייחסה לתופעת הפוליגמיה ולמעמדן של נשים בדואיות, תוך שימוש בהכללות שעוררו ביקורת חריפה מצד נציגי הציבור הבדואי וארגונים חברתיים.

בעקבות הדברים פנה פורום ראשי הרשויות הבדואיות בנגב, בראשות ראש עיריית רהט טלאל אלקרינאוי, להנהלת התאגיד בדרישה לבחון את ההתבטאויות ולנקוט צעדים נגד המגישה.

במקביל הגישו עמותת סיכוי-אופוק ומרכז אעלאם תלונה נגד חסון, בטענה כי דבריה מעלים חשש להפרת כללי האתיקה של השידור הציבורי. בעקבות התלונות התכנסה ועדת האתיקה של התאגיד לדיון בנושא.

כעת מתברר כי ההתנצלות שפרסמה חסון אינה מספקת מבחינת הנהלת החדשות, הדורשת ממנה להתייחס גם לטענותיה על הקלפיות במגזר הערבי ולהציג הבהרה והתנצלות בנוסח שיאושר מראש.