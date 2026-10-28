איילה חסון: בן גביר עשה טעות גדולה

העיתונאית איילה חסון שוחחה הלילה עם ערוץ 7 ממטה הליכוד, ניתחה את תוצאות מדגמי הבחירות לכנסת ה-26 ומתחה ביקורת על התנהלותם של גורמים בגוש הימין במהלך מערכת הבחירות.

חסון פתחה בהתייחסות לפערים המשמעותיים בין המדגמים השונים, שלדבריה מקשים להבין כיצד תיראה המפה הפוליטית לאחר השלמת ספירת הקולות.

"זה עניין מאוד מבלבל. יש חמישה מדגמים עם תוצאות מאוד מאוד שונות", אמרה חסון. לדבריה, מספר המנדטים הגבוה של המפלגות הערביות יוצר מצב פוליטי מורכב, שעשוי להוביל לצורך בממשלת אחדות.

בהמשך הריאיון נשאלה חסון מי בגוש הימין צריך לערוך חשבון נפש בעקבות התוצאות.

חסון הפנתה את הביקורת כלפי יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר, וטענה כי הקמפיין שניהל סביב הסוגיה הערבית תרם דווקא להגדלת שיעור ההצבעה בחברה הערבית.

"אני חושבת שבן גביר עשה טעות גדולה, שהוא כל הזמן עשה את הקמפיין על הערבים", אמרה. לדבריה, בן גביר ביקש לחזק את מפלגתו באמצעות הקמפיין, אך התוצאה הייתה הפוכה מבחינת גוש הימין כולו.

"בסוף הוא הריץ אותם להצביע. הוא רצה לעשות לעצמו משהו טוב מבחינת המפלגה שלו, אבל הוא דרך יותר מדי וזה קומם אותם. והם החזירו לו", טענה חסון.

היא התייחסה גם להחלטתו של עופר וינטר להתמודד בבחירות בראש מפלגת עמך ישראל, שלפי המדגמים לא עברה את אחוז החסימה.

לדבריה, וינטר שגה בעצם ההחלטה להתמודד, במיוחד לנוכח הקושי של מפלגות קטנות לעבור את אחוז החסימה. "טעה עופר וינטר, טעה שהוא התמודד מבחינת העתיד שלו", אמרה.

חסון הוסיפה כי וינטר העריך שהציבור יתגייס בהמוניו לתמוך בו, אך בפועל התמונה שהתגלתה במדגמים הייתה שונה.