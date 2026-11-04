פיצוץ המטען דוברות המשטרה

חבלני מג"ב איו"ש וכוחות צה"ל איתרו והשמידו אתמול (שלישי) מטען חבלה שהוטמן בעבר במרחב נור א-שמס שבגזרת חטיבת אפרים, ועל פי החשד נועד לפגוע בכוחות הביטחון הפועלים באזור.

הפעילות בוצעה בעקבות מידע שהתקבל על הימצאות מטען חבלה ישן שהוטמן באזור. בעקבות המידע הגיעו למקום כוחות חטיבת אפרים בשיתוף חבלני מג"ב איו"ש, שפעלו לאיתור המטען.

במהלך הפעילות הצליחו הכוחות לאתר את המטען, וחבלני מג"ב השמידו אותו באופן מבוקר.

במשטרה ציינו כי השמדת המטען הסירה את האיום שנשקף לכוחות הביטחון הפועלים במרחב.

עוד הדגישו במשטרה כי איתור המטען, שהוטמן באזור בעבר, ממחיש את חשיבות הפעילות הרציפה של כוחות הביטחון ברחבי יהודה ושומרון.