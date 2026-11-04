בעולם הנדל"ן הסטנדרטי, מרבית השחקנים נמדדים לפי כמות שלטי "למכירה" שהם תולים על מרפסות, פוסטים ממומנים ברשתות החברתיות ומרדף אחרי פניות מלוחות מודעות. אך כשמטפסים במעלה סולם היוקרה והאיכות, מגיעים למרחב שבו החוקים הללו אינם חלים כלל: האלפיון העליון, נכסי הפאר של ישראל, ואחוזות המשתרעות על פני דונמים בקו ראשון אל הגלים. במרחב האקסקלוסיבי הזה, אין שלטים, אין פשרות, ודיסקרטיות היא שם המשחק.

במרכז הזירה הזו ניצב אדי בן סימון. את פניו והנוכחות הבלתי מתפשרת שלו קשה לפספס: מי שצפה בעונה 8 של תוכנית הדגל "בואו לאכול איתי" בכאן 11, נחשף לאישיות צבעונית, חדה, בעלת סטנדרט אירוח גבוה ואהבה אמיתית לאסתטיקה וקולינריה משובחת. אך מאחורי החיוך, המנות המקוריות ואהבת החיים הטובים, פועל איש עסקים מנוסה ובעל חזון שהקים את אחד ממשרדי הבוטיק המובילים והמבוקשים ביותר בישראל לנכסי פאר, הנושא את שמו: משרד התיווך אדי בן סימון.

נפגשנו עם אדי במשרדו השוכן בלב קיסריה לשיחה פתוחה על שוק הנדל"ן הסלקטיבי בארץ, על הקשרים ההדוקים עם משקיעים יהודים מכל רחבי העולם, ועל הסיבה לכך שקניית אחוזה יוקרתית דורשת מנצח תזמורת מקצועי ולא רק מתווך.

"בנכסי יוקרה: לא מוכרים לכל אחד"

אדי, הקהל הרחב מכיר אותך מהטלוויזיה כאדם שאוהב לארח ברמה הגבוהה ביותר ומביא איתו המון צבע וסטייל. איך האופי הזה משתלב בעולם של עסקאות מורכבות?

"יש תפיסה רווחת לפיה נדל"ן יוקרה זה מקצוע של טבלאות יבשות ופגישות רשמיות ללא רגש," פותח בן סימון בחיוך. "אבל במציאות, המצב שונה לחלוטין. נדל"ן יוקרה הוא בדיוק כמו אירוח ברמת שף: אתה חייב חומרי גלם נדירים, הבנה עמוקה בכל פרט ועיצוב, ומעל הכל, לדעת מי יושב מולך. לקוחות שרוכשים אחוזה או שטח במיליוני שקלים לא צריכים שמישהו יקרא להם מפרט טכני. הם אנשי עסקים מנוסים שכבר ראו הכל בעולם. הם מחפשים אדם שידבר איתם בגובה העיניים, שיבין את אורח החיים שלהם, ושיידע לספק להם ביטחון מלא ודיסקרטיות ללא דופי. הקשר הבינאישי והאנרגיה הם מה שבונה את האמון מהשנייה הראשונה, אבל הידע המקצועי והתוצאות בשטח הם מה שגורם להם להישאר איתי עשור קדימה."

המוטו המוביל של המשרד שלך הוא: 'בנכסי יוקרה לא מוכרים לכל אחד, מגיעים לאדם הנכון'. מה המשמעות של זה בפועל?

"כשמישהו מעמיד למכירה נכס נדיר בקיסריה, ארסוף או הרצליה פיתוח, הדבר האחרון שהוא מעוניין בו זה 'טיילת' של סקרנים בבית. בעלי נכסים כאלה הם דמויות מוכרות, אנשי עסקים בכירים ומשפחות שמבקשות לשמור על פרטיות מוחלטת. הגישה שלי שונה בתכלית: אנחנו לא זורקים רשת ומחכים שמישהו ייתפס. אנחנו פועלים בדיוק כירורגי. אנחנו מנתחים את האופי של הנכס, את הסיפור שלו ואת הייחוד האדריכלי, ומחברים אותו ישירות לרוכש ספציפי מתוך מאגר הלקוחות המצומצם שלנו. חלק גדול מאוד מהעסקאות שלנו הן עסקאות Off-Market, נכסים שנמכרים מבלי שאיש בתקשורת או בלוחות המודעות יידע שהם בכלל הוצעו למכירה."

מגרש המשחקים של קיסריה: פנינת היוקרה של ישראל

קיסריה תמיד היוותה סמל סטטוס מובהק בחברה הישראלית, אך בשנים האחרונות הביקוש לאזור רק הולך ומתעצם. השילוב בין מגרשים רחבי ידיים, מועדון גולף בינלאומי, חופי ים טבעיים וקהילה איכותית הפך את היישוב לאבן שואבת למשפחות מובילות, אנשי הייטק ומשקיעים מכל העולם.

אדי, המשרד שלכם פעיל בכל מוקדי היוקרה בארץ: מתל אביב והרצליה, דרך כפר שמריהו וארסוף ועד אור ים וחיפה. ובכל זאת, קיסריה היא הלב הפועם של הפעילות שלך. מה מייחד את השוק המקומי כאן?

"קיסריה היא שמורת טבע של יוקרה שאין לה מתחרים בארץ," מסביר בן סימון בביטחון. "במרכז הארץ, כדי להשיג שטח של דונם או שניים, נדרשים סכומי עתק ולעיתים קרובות מתפשרים על צפיפות עירונית ופקקים. קיסריה מעניקה חוויית מגורים אירופאית: מרחבים פתוחים, שקט מוחלט, אוויר נקי של ים, ורמת חיים שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר. יש כאן תמהיל נדיר של נכסים, החל מווילות קלאסיות בעיצוב ים-תיכוני ועד יצירות מופת אדריכליות מודרניות מזכוכית ובטון חשוף."

איזה סוג של נכסים מבוקש כאן במיוחד?

"הביקוש המשמעותי ביותר מתרכז סביב נכסים במיקומים ראשונים: שטחים הפונים ישירות לחוף הים או וילות הצמודות למגרשי הגולף. עבור מי שמחפש וילות למכירה בקיסריה, לא מדובר רק בעסקה כספית רגילה אלא בהגשמת חלום אישי. כל שכונה בקיסריה מחזיקה באופי שונה לחלוטין, וכאן בדיוק נכנסת המומחיות של משרד מקומי שמכיר את היישוב על בוריו: מהיבטי תכנון ובנייה, דרך איכות הקרקע ועד לכיווני האוויר והנוף."

הגשר הישיר למשקיעים מעבר לים

אחד היתרונות הבולטים ביותר של משרד אדי בן סימון הוא הקשר השוטף עם קהל המשקיעים הבינלאומי. לאורך השנים סייע אדי למאות משפחות יהודיות, בפרט מצרפת, שוויץ, אנגליה וארצות הברית, למצוא את בית חלומותיהן בישראל ולהתאקלם בארץ בצורה חלקה ומהירה.

כיצד נוצר החיבור ההדוק הזה עם הקהילות בחו"ל?

"יש לי זיקה עמוקה לקהל דוברי הצרפתית ולקהילות היהודיות בעולם," מציין בן סימון. "משקיע שמגיע מפריז או מציריך מחפש סטנדרט שירות שהוא מורגל אליו באירופה: דיוק בזמנים, שקיפות מלאה ויחס אישי מסביב לשעון. כשאדם יושב בחו"ל ורוצה לרכוש נכס בישראל, הוא זקוק למנהל אמיתי בשטח שדואג לאינטרסים שלו כאילו היה זה הנכס הפרטי שלו. רבים מהלקוחות שלנו רוכשים נכסים יוקרתיים עוד לפני שהם עולים לארץ, מתוך ידיעה שיש להם על מי לסמוך בעיניים עצומות."

מעטפת 360 מעלות: הרבה מעבר לתיווך

ייחוד נוסף שמבליט את משרדו של אדי בנוף הנדל"ן הוא תפיסת השירות הכוללת. בן סימון בנה סביבו רשת של אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, המעניקים ללקוח מענה מקיף לכל צורך שמתעורר במהלך העסקה ולאחריה.

השירות שלכם אינו מסתכם רק בחיבור בין קונה למוכר. מה כוללת המעטפת שלכם?

"עסקת נדל"ן יוקרתית היא מערכת מורכבת שדורשת סנכרון מושלם," מסביר אדי. "לכן הקמנו מערך משולב שחוסך ללקוח זמן, אנרגיה וטעויות יקרות:

שמאות מקרקעין: מתן ביטחון כלכלי והערכת שווי מדויקת בעסקה, המבטיחים שהלקוח מקבל החלטה מושכלת ומבוססת.

ליווי משפטי מובחר: שיתוף פעולה הדוק עם משרדי עורכי דין מהמובילים בתחום המקרקעין, תוך דגש על בדיקות קפדניות וחיבור אישי חם.

אדריכלות והיתרים: ליווי מלא משלב התכנון, הגשת בקשות להיתרי בנייה ועד לקבלת טופס 4.

עיצוב פנים והום סטיילינג: עבודה מול מעצבי פנים יצירתיים המותאמים לסגנון המועדף על הלקוח, מקלאסי ועד אולטרה מודרני, תוך שמירה על תקציב מוגדר וסטנדרט גבוה.

ניהול נכסים: עבור תושבי חוץ ומשקיעים, אנו מנהלים את הנכס מא' ועד ת', כך שהם יכולים להיות שקטים לחלוטין גם כשהם מעבר לים."

"ההצלחה נמדדת בחיוך של הלקוח"

עם עשייה כל כך ענפה ונוכחות בולטת, מה היעד הבא שאתה מסמן לעצמך?

"להמשיך לעשות את מה שאני אוהב ביותר: לחבר בין אנשים יוצאי דופן לנכסים יוצאי דופן," מסכם בן סימון בעיניים נוצצות. "כל בית שאני מוסר בו את המפתח הוא עולם ומלואו. כשאני רואה משפחה נכנסת לבית חלומותיה בקיסריה, פותחת בקבוק ייין ומודה לי על הדרך המשותפת, זוהי התמורה האמיתית. המטרה שלנו היא להמשיך להוביל את תחום היוקרה בישראל, לשמור על רמת שירות בינלאומית, ולהוכיח שאפשר לעשות עסקים גדולים עם המון חום, אלגנטיות ושמחת חיים."

משרד תיווך אדי בן סימון

מעוניינים למכור נכס יוקרתי בדיסקרטיות מלאה, או לתאם פגישת ייעוץ פרטית לאיתור אחוזת החלומות שלכם בקיסריה והסביבה?

אדי בן סימון וצוות המשרד ישמחו לעמוד לרשותכם.

נייד ליצירת קשר: 054-4701616

כתובת המשרד: רחוב המאדים 1, קיסריה

דוא"ל: adibensimon71@gmail.com

שעות פעילות: ימים א' עד ה', 09:00 עד 17:00

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