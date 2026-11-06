חשבתם לעצמכם פעם מדוע "זכינו" שהאויב שלנו הוא דווקא ערבים? איך מכל יושבי תבל דווקא אוכלוסייה מופלאה זו נפלה בחלקנו? למה מגיע לנו כל הטוב הזה שאנו מוקפים בשבטי ערב הידועים מאז ומקדם בעדינות נפשם, בשגשוגם ובהישגיהם הרבים למען האנושות?

בסוף פרשת חיי שרה אנו קוראים "ואלה תולדות ישמעאל". מסביר המדרש (פרקי דרבי אליעזר): "ולמה נקרא שמו ישמעאל? שעתיד הקב"ה לשמוע נאקת העם ממה שעתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים, לפיכך נקרא שמו ישמעאל, שנאמר (תהלים נ"ה) יִשְׁמַע אֵל וְיַעֲנֵם". במילים אחרות: תפקידו של ישמעאל באחרית הימים הוא להציק לעם ישראל על מנת שניזכר בזהות הלאומית שלנו.

דמיינו לכם שהשכנים שלנו במזרח התיכון היו שוודים או אסקימואים שלווים. תהליכי אובדן הזהות והתבוללות שהיו מתרחשים בינם לבין הציונית החילונית היו הורסים בסופו של דבר את המדינה היהודית. חסד עשה עימנו הקדוש ברוך הוא שמאתגר אותנו במינון מדויק של אויבים שמצד אחד מכריחים אותנו להתגבש סביב הזהות היהודית, ומצד שני - נאמר זאת בעדינות - אינם תרבות מפותחת ומושכת במיוחד.

על פי חז"ל, זוהי משמעות שמותיהם המשונים של בני ישמעאל: "נְבָיוֹת" - מלשון נביבות, התפשטות גדולה כמותית אבל חסרת איכות; "קֵדָר" מלשון קדרות וחושך; "אַדְבְּאֵל" מלשון דאבון וצער; "מִשְׁמָע" שמלמד את ישראל לשמוע את קול הפנימי; "קדם" שמנסה להחזיר את העולם לקדמותו לעומת ישראל שמכוונים לעתיד לתקן עולם במלכות שדי וכן על זה הדרך.

גם הבחירות הללו, שבהן גדלו המפלגות הערביות במהלכים חוקיים ולא חוקיים - הולכות לחזק את ישראל. כל בר דעת מבין שלא תהיה ממשלה עם תומכי טרור. הסבירות היא שלאחר דשדוש (פלוס מתקפה באיראן?) יהיו בחירות חוזרות שבהן שלטון הימין יתקבע סופית ככוח הגדול במדינה. לא נכחיש שיש אפילו משאלת לב כמוסה שהשמאל כן ינסה להרכיב ממשלה עם המחבלים; אדרבה, נראה אותם; זה רק יזרז את התהליך.

העולם כולו הולך לשם: הכיבוש הזוחל שעושה האסלם באירופה ובארה"ב יתפוצץ בדם ואש ותימרות עשן; הרצון לחיות והרצון לזהות תרבותית חזקים יותר מהטירלול הפרוגרסיבי.

הנחמה היא בסוף פרשת חיי שרה: אברהם נפטר, וקוברים אותו שני בניו - יצחק וישמעאל. הכתוב מזכיר את יצחק לפני ישמעאל, אף שישמעאל נולד קודם, וחז"ל דורשים שישמעאל עשה תשובה והוליך את יצחק לפניו. כוחו של ישמעאל, לאחר שיתוקן, גם עתיד להביא ברכה לעולם; במינון הנכון ובמקום הנכון.