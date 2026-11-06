מפקד פיקוד מרכז, אלוף אבי בלוט, הורה לצה"ל להפסיק לעדכן את מנגנוני הביטחון הפלסטיניים לפני כניסת כוחות למבצעי מעצרים ואיתור אמל"ח וסריקות בכפרים ברשות הפלסטינית, כך פורסם ב"מקור ראשון".

ההחלטה התקבלה בעקבות חשש שעלה מהשטח, לפיו העדכונים מועברים מאנשי הביטחון הפלסטינים למחבלים, ומסייעים להם להימלט ממעצרים ולהסתיר מאגרי אמצעי לחימה.

על פי הפרסום בצה"ל מזהים עלייה בהיקף תפיסות אמצעי הלחימה בפעילות מבצעית מאז שהופסקו העדכונים למנגנוני הביטחון.

ההחלטה הצבאית מגיעה לאחר פרסום בערוץ 7 על אודות זליגת המידע על מבצעים מתוכננים של הצבא לידי מחבלים - שנבעו ממנגנון התיאום שפעל עד לאחרונה.

פעיל הגבעות אלישע ירד, תושב רמת מגרון, התריע מפני הנוהל שלדבריו עלול לסכן את לוחמי צה"ל ולפגוע ביכולת להפתיע מחבלים במהלך פעילויות ביהודה ושומרון.

הוא תיאר כיצד פרטים על פעילויות מתוכננות מועברים מראש למנגנוני הביטחון הפלסטיניים - ומוצאים את דרכם בתוך דקות לערוצי טלגרם ערביים העוקבים אחר תנועות צה"ל.

בצה"ל הכחישו בעקבות הפרסום את הטענות אבל כעת נראה שהעדכונים שניתנו על פי הנחיות הדרג המדיני, נפסקו לחלוטין.