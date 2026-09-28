פעיל הגבעות אלישע ירד, תושב רמת מגרון, מתריע מפני נוהל שלדבריו עלול לסכן את לוחמי צה"ל ולפגוע ביכולת להפתיע מחבלים במהלך פעילויות ביהודה ושומרון.

לטענתו, פרטים על פעילויות מתוכננות מועברים מראש למנגנוני הביטחון הפלסטיניים - ומוצאים את דרכם בתוך דקות לערוצי טלגרם ערביים העוקבים אחר תנועות צה"ל.

בריאיון לערוץ 7, בעקבות ציוץ שפרסם בנושא, מספר ירד כי במשך שנים הכיר דיווחים על התופעה, אולם השבוע ראה אותה מתרחשת מול עיניו.

"זה משהו שהוא ידוע ולא ידוע", הוא אומר. "כל חייל שמשרת בגזרת יהודה ושומרון, כשתדבר איתו על זה, הוא ייזכר, הוא יגיד, אה כן, גם לנו היה, אבל לא כל אחד מחבר את הנקודות".

במוקד הדברים עומד נוהל המכונה "קיפול שו"פים" - שוטרים פלסטינים. ירד מסביר כי לפני כניסת צה"ל לפעילות בכפרים מועבר עדכון למנגנונים הפלסטיניים כדי שיוציאו את אנשיהם מהשטח וכך יימנע חיכוך בינם לבין כוחות צה"ל.

אלא שלטענתו, המשמעות בשטח חמורה בהרבה. כאשר הפעילות כוללת כמה כפרים, לדבריו, מועבר מידע על המקומות שבהם צפויים הכוחות לפעול ולעיתים אף על המסלול המתוכנן. ירד טוען שהפרטים הללו מופצים במהירות בערוצי טלגרם מקומיים.

"בחודשים האחרונים קיבלתי עדויות מהרבה מאוד חיילים פה ביהודה ושומרון, שאומרים לי: תקשיב, אנחנו מתוסכלים. כל פעם שאנחנו יוצאים לפעילות או לפני שאנחנו נכנסים לפעילות, אנחנו כבר רואים בטלגרמים הערביים דיווחים על הפעילות שלנו", סיפר.

לדבריו, המשמעות מבחינת הלוחמים ברורה: "כשאני נכנס לכפר, הפעילות שלי כבר נשרפה מתוכן, אין לי מה לחפש שם".

השבוע, לטענתו, הוא ראה את התופעה בעצמו. במהלך סיור בכביש הביטחון המקיף את רמת מגרון הבחין בשני כלי רכב צבאיים סמוך לפנייה מכביש 60 לדיר דיבוואן. הלוחמים היו מחוץ לרכבים, עלו על ציוד ונראו כמי שמתכוננים ליציאה לפעילות.

כעבור זמן קצר בדק ירד את אחד מערוצי הטלגרם הערביים שבהם הוא עוקב אחר דיווחים מהאזור. שם, לטענתו, גילה הודעה שפורסמה עוד קודם לכן ובה רשימת שבעה כפרים שבהם צפויים הכוחות לפעול.

"עשר דקות לפני שהחיילים התחילו להתארגן כאן בצומת, ההודעה מתארת את המסלול הקרוב של הכוחות", סיפר.

ירד מצביע במיוחד על הפעילות בכפר מאליכ. לדבריו, ההודעה על הגעת צה"ל לכפר פורסמה בשעה 12:15, אך הכוחות עצמם הגיעו למקום יותר משעה לאחר מכן. לטענתו, פרק זמן כזה עשוי לאפשר למבוקשים להימלט, להסתיר אמצעי לחימה או להיערך לקראת הגעת החיילים.

בציוץ שפרסם הציג ירד גם תיעוד מפעילות אחרת של כוחות צה"ל לחיפוש אמצעי לחימה. לפי הנתונים שהציג, בשעה 1:09 בלילה הועלתה בקשה ל"קיפול שו"פים", בשעה 1:28 התקבל העדכון "שו"פים קופלו", ובשעה 1:29 החלו הכוחות לנוע לתוך שטח A. לדבריו, למרות החיפוש, באותה פעילות לא נתפסו אמצעי לחימה.

ירד אינו קובע כי העדכון למנגנונים הוא הסיבה לכך שלא נתפס נשק, אך מצביע על מה שהוא מגדיר כפער המחייב בירור: מצד אחד, דיווחים על כמויות גדולות של כלי נשק המסתובבים ביהודה ושומרון, ומנגד פעילויות שבהן הכוחות מגיעים ליעדים ולא מאתרים את הנשק שחיפשו.

"אני חושב שלכל הפחות צריך לשאול האם העדכון המוקדם הזה כל פעם הוא אולי בין הסיבות לזה שלא תופסים", אמר.

לדבריו, לאחר פרסום הדברים קיבל פניות נוספות מלוחמים ששירתו ביהודה ושומרון. לטענתו, הם סיפרו על מקרים שבהם יצאו לפעילות על בסיס מודיעין, אך עם הגעתם ליעד לא מצאו דבר - ובחלק מהמקרים הבחינו עוד קודם לכן בדיווחים על הפעילות בטלגרם הערבי.

ירד אף טוען כי במקרים מסוימים הקדמת המידע עלולה לאפשר לא רק העלמת נשק או בריחת מבוקשים, אלא גם היערכות לקראת הכוחות. "אנחנו מגיעים או שמחכים לנו בכלל עם אבנים, בקבוקי תבערה, יודעים שאנחנו הולכים להגיע, או שפשוט אנחנו חודשים אחרי הרוח", סיפר מפי הלוחמים שפנו אליו.

בסיום הריאיון השמיע ירד אזהרה חריפה בנוגע לאיום הנשקף מהמנגנונים הפלסטיניים. הוא טען כי גורמים בהם מעורבים בטרור וכי ביהודה ושומרון קיימים עשרות אלפי חמושים.

"אני חושב שאנחנו כבר נמצאים היום בשישה באוקטובר", אמר ירד וקרא לישראל לפעול באופן יזום נגד האיום שלדבריו מתפתח בשטח: "ישראל צריכה לפתוח במתקפת מנע נגד הדבר הזה".