אילה חסון בדמעות: אותי לא ישתיקו גלי ישראל

מגישת כאן 11 אילה חסון פרצה בבכי במהלך ראיון ברדיו "גלי ישראל" בו התייחסה לעימות בינה לבין הנהלת חטיבת החדשות בתאגיד השידור הציבורי.

"את הקול שלי לא ישתיקו. שום בולשביק ושום פוליטיזציה או הלבנת פנים מזויפת לא ישתיק אותי. תפגע בסובבים אותי, בקרובים שלי שאינם אשמים, אבל אותי זה לא ישתיק".

המגיש אלי ציפורי אמר שדמעות עומדות בעיניו כשהוא שומע את חסון והיא השיבה: "גם לי. שלוש שנים של מלחמה, קמתי כל בוקר ורצתי לעבודה כמו מטורפת, נלחמתי על החיילים, החטופים, הפצועים, המשפחות השכולות.

ראו בי כתובת. היו מתקשרים אלי לאחר שעות השידור, למילה טובה לתחושת שותפות. נתתי להם במה אדירה באהבה - לא כדי להירדף במקום העבודה שלי. עוד לא נאמרה המילה האחרונה", סיכמה חסון.

חסון לא הגישה בימים האחרונים את תוכניתה על רקע העימות עם מנהל חטיבת החדשות בתאגיד, ליאור לנדנברג.

הסערה החלה בעקבות ריאיון שהעניקה חסון ביום שישי לרדיו גלי ישראל, שבו התייחסה למצבן של נשים בחברה הבדואית ולתוצאות הבחירות לכנסת ה-26. דבריה על נשים בדואיות עוררו ביקורת מצד נציגי הציבור הבדואי וארגונים חברתיים, שטענו כי מדובר בהכללות פוגעניות.

היא כבר פרסמה השבוע התנצלות ברשת X, שבה הבהירה כי לא התכוונה לפגוע בנשים בחברה הבדואית. "אני מבקשת להבהיר שלא הייתה לי שום כוונה לפגוע בשום אישה, ומי שנפגעה מדבריי אני מתנצלת בפניה מעומק הלב", כתבה ביום שני.

לטענת חסון, ועדת האתיקה של התאגיד קיבלה את התנצלותה, וגם התאגיד עצמו פרסם הודעה בנושא. למרות זאת, לדבריה, הוצבה בפניה דרישה נוספת להקריא נוסח שהוכתב מראש. "אתמול הציב בפניי מנהל החדשות בתאגיד, ליאור לנדנברג, אולטימטום: להקריא בשידור, מילה במילה, טקסט שהכתיב לי בהודעת וואטסאפ שמייחס לדבריי משמעויות שגויות ומסולפות ושיש בו, לטעמי, כדי לבזות אותי ואיים שאם לא אקריא אותו, לא אגיש את תוכניתי", כתבה.

חסון טענה כי מדובר בניסיון לכפות עליה הצהרה אישית שלא נוסחה על ידה, והאשימה את הנהלת החדשות באכיפה בררנית כלפיה.