העיתונאית איילה חסון התייחסה לביטול כתב האישום נגד לוחמי כוח 100, במסגרת דברים מצולמים ששיגרה לאירוע שנערך אמש (חמישי) על ידי הלוחמים ובני משפחותיהם.

בפתח דבריה התנצלה חסון על היעדרותה הפיזית מהאירוע, אך הדגישה את חשיבות החיבור שלה ללוחמים ולמאבקם. "מצטערת שאני לא יכולה לקחת חלק פיזית באירוע, עבודה, אבל חשוב לי להיות איתכם לפחות ברוחי".

חסון ציינה כי פרטים טכניים בסרטון שהופץ, כמו תאריכים סותרים, עוררו את חשדה מהרגע הראשון, "אני אלך אחורה אל ההתחלה, אל ההתחלה המרה, אל הפרסום הקשה ואל ההבנה המיידית שלי שמשהו לא תקין בתוך האירוע הזה. והפרט הקטן הזה של שני תאריכים שונים שמופיעים על הסרטון, עורר את חשדי, זה לא שמיד התגייסתי לתמוך בלוחמי הכוח. בדקתי, בדקתי, ככל שנחשפתי יותר לעובדות וככל שחשפתי יותר עובדות, התוודיתי לעומק העוול ולא הבנתי למי בצבא ולמי בציבור היה כל כך חשוב לבזות אתכם, להשפיל אתכם, להוקיע אתכם בארץ ובעולם כולו בצורה כל כך קשה ומרה".

בהמשך תיארה כיצד ראתה את שליחותם של הלוחמים גם בתוך הסערה הציבורית, והדגישה את תחושת העוול שליוותה את הפרשה מבחינתה. "לקחתי באופן אישי את האירוע הזה מהסיבה הפשוטה שבזמן שפה הוקיעו אתכם, אני ידעתי שאתם נלחמתם עבורנו בעזה וגם הייתם לוחמים עבורנו במשימה הקשה והכפוית הטובה הזאת של להיות סביב אותם נ'וחבות שפלים בשדה תימן. אני שמחה שהאירוע נגמר כפי שנגמר ושצדקתכם יוצאת לאור יש עוד קולות כאלה ואחרים שמתקשים להיפרד מהרשע ומהרוע, לא נורא אני מקווה שתעזרו להם להיפרד מהאירוע הזה בצורה נוקבת כמו שצריך".

חסון ביקרה את הניסוחים המשפטיים אך הדגישה את השורה התחתונה: "הצדק לא תמיד מרים את הראש במקרה שלכם הוא הרים את הראש אולי לא באופן האולטימטיבי, כי עדיין הפצ"ר מחויב לזאת שקדמה לו והכל בניסוחים כאלה, אבל בתכלס הוא קובע קביעות מאוד חשובות, מאוד משמעותיות. הסרטון בעייתי, הוא מנסח את זה בשפה שלו. הגרסה של המחבל, אותו מתוקי שוטר נחמד חביב כזה. הגרסה שלו, יש לו כמה גרסאות. יש הרבה בעיות בכל האירוע הזה, ועל הסרטון הוא אומר שהוא אפילו לא מוכיח את מה שכתוב בכתב האישום, שלא לדבר על השקר הקשה שהופץ בהתחלה".

בסיום דבריה שיבחה את הלוחמים על עמידתם ועל מחויבותם להמשיך להילחם גם בימים הקשים, והביעה תקווה כי החברה הישראלית תדע להוקיר את פועלם. "אני שמחה עבורכם, אני מקווה שזו סגירת מעגל משמעותית, ועוד לא טעם מהדרך. אני לא אשכח שגם בימים הקשים, שכולם יפנו לכם עורף, כולל במהלך רגשת כתב האישום. ואני לא שכחתי אתכם והיה לי חשוב לבוא ולהשמיע ולחפור עוד. גם בימים ההם כל מה שעניין אתכם זה לחזור להילחם עבור עם ישראל ומדינת ישראל. אז ידעתי שאתם ראויים למאבק ההיקש הזה. אני שמחה שאתם ראויים לו ושנהיה ראויים כולנו לכל הלוחמים בצה"ל".

כאמור דבריה של חסון הוצגו במהלך אירוע הוקרה והודיה של לוחמי כוח מאה, שבוע לאחר סגירת התיק נגדם. במהלך האירוע קיימו הלוחמים הצהרה לתקשורת יחד עם בני משפחותיהם בה הם שיתפו על מה שעבר עליהם מרגע המעצר ועד לסגירת התיק.

בין הנוכחים הרבים שהשתתפו באירוע היו: שמואל (זנגי) מידד מנכ"ל ארגון חוננו ואשתו אתי, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה גילה גמליאל, עו"ד עדי קידר, עו"ד משה פולסקי, עו"ד נתי רום ועו"ד מנשה יאדו - כולם מארגון חוננו, עו"ד אפרים דמרי, עו"ד חובב דמרי, עו"ד אבי עמירם וכן עו"ד ליאור פורת.