מושל פלורידה רון דה סנטיס מתח ביקורת על המערכה הצבאית נגד איראן, וטען כי היא מתנהלת ללא יעד ברור וללא תמיכה מספקת של הציבור האמריקני. לדבריו, הניסיון להביא להפלת המשטר בטהרן עלול להוביל להמשך העימות לאורך זמן, ללא אפשרות ברורה לסיימו.

בנאום שנשא באוניברסיטת נוטרדאם אמר דה סנטיס כי המערכה חרגה מהמטרה של פגיעה בתוכנית הגרעין האיראנית, והפכה למהלך שנועד להביא לקריסת המשטר, מבלי שהוצגה תוכנית מעשית להחלפתו.

"אני חושב שמה שקרה השנה היה ניסיון להביא לקריסת המשטר. ישראל פעלה וחיסלה את האייתוללה. היא חיסלה אנשי דת. היו גם תקיפות אמריקניות, כמובן. ואני חושב שהמטרה הייתה שהמשטר יקרוס ואז משהו חדש יתפוס את מקומו", אמר.

"הבעיה היא שכל האנשים שהפגינו בינואר כבר היו מתים עד שהמבצע יצא לפועל בסוף פברואר. ומה שנעשה היה מתקפת עריפת ראש, חיסול ההנהגה. זו נקודת אל-חזור, נכון? כלומר, ברגע שעושים דבר כזה, איך מביאים את המהלך לסיום מוצלח?", המשיך מושל פלורידה.

דה סנטיס הבהיר כי הוא ממשיך לתמוך במבצע "פטיש חצות", שבמסגרתו תקפה ארצות הברית מתקני גרעין באיראן ביוני 2025, אך הבחין בינו לבין המערכה הנוכחית. לטענתו, בעוד שהמבצע הקודם התמקד במטרות צבאיות מוגדרות, הניסיון להביא לשינוי המשטר מחייב משאבים והתחייבויות שהציבור האמריקני אינו מוכן לקבל.

"הפעם, אני חושב שהמטרה, בוודאי מבחינת ישראל, הייתה להביא לשינוי המשטר באיראן. אבל זה לא משהו שאנחנו יכולים לכפות. הדבר ידרוש כוחות קרקע בהיקף עצום, השקעה כספית אדירה, והציבור האמריקני אינו מעוניין לשאת במחיר הזה. לכן אני חושב שהמערכה השנייה יצרה יותר בעיות מבחינת התמיכה הציבורית וכל ההיבטים האחרים".

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מושל פלורידה התייחס גם לאפשרות להגיע להסכם עם איראן, והביע ספק בנכונותה של ההנהגה האיראנית לנהל משא ומתן לאחר חיסול המנהיג העליון ובכירים נוספים במשטר. הוא טען כי הניסיון להפיל את השלטון לא השיג את מטרתו, וכי ייתכן שמעמדם של מי שנותרו בהנהגה אף התחזק.

"ברגע שמחסלים את האייתוללה, ברגע שאנשי הדת האלה הופכים למטרות... אני חושב שהמטרה שלהם הייתה להביא לקריסת הממשלה, וזה לא קרה. אז עכשיו האנשים שנמצאים שם כנראה חזקים יותר משהיו קודם לכן. ואיזה תמריץ יש להם להגיע להסכם כלשהו? ואז אומרים, 'אה, פשוט תנהלו משא ומתן על הסכם'. רגע אחד. חיסלתם את המנהיג העליון. הם רואים בנו את השטן הגדול. לכן החשש שלי הוא שהעימות הזה יימשך ויוסיף להיות מוקד מתיחות מתמשך, בהתחשב בכיוון שאליו הדברים התפתחו".