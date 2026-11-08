עלילת דם חדשה: סערה בעקבות התבטאויותיה של הדווחית המיוחדת של האו"ם לענייני הפלסטינים, פרנצ'סקה אלבנזה, שהאשימה את ישראל בשימוש בכלבים שאומנו לבצע תקיפות של פלסטינים.

במהלך דיון בפרלמנט האירי הציגה אלבנזה שורה של טענות נגד ישראל, ובהן האשמות בהרג ילדים, במעצרים שרירותיים, בהוצאות להורג ללא משפט, בעינויים ובאלימות מינית. לדבריה, "מדובר בדפוס מתמשך של פגיעה בפלסטינים".

בהמשך הרחיבה את האשמותיה וטענה כי בעדויות של פלסטינים שנפגעו לכאורה ניתן למצוא תיאורים של תקיפות שבוצעו באמצעות כלבים שאומנו לכך במדינות אירופה. "אנשים באירופה מרוויחים כסף ממכירת כלבים שיפגעו בבני אדם. זה מזעזע". אלא שהטענה המגוחכת לא זכתה לשום גיבוי או ראיה מצד הדווחית.

התגובה הישראלית לא איחרה להגיע. משרד החוץ דחה את דבריה של אלבנזה ותקף בחריפות את התנהלותה ואת עצם השמעת ההאשמות במסגרת דיון פרלמנטרי. בהודעת המשרד תוארה אלבנזה כ"מעודדת תאוריות קונספירציה חסרת רסן, האכולה בשנאה אובססיבית לישראל".

עוד נמסר כי "השקרים הנתעבים וההאשמות הגרוטסקיות שלה הם חרפה לאו"ם".

גם המועצה המייצגת של יהודי אירלנד מתחה ביקורת חריפה על דבריה של אלבנזה, אך הפנתה את טענותיה גם כלפי הפרלמנט האירי, שאפשר לה להשמיע את הדברים מבלי לדרוש ממנה להציג ביסוס עובדתי.

בהודעת המועצה נטען כי אלבנזה המעיטה קודם לכן בחומרת האנטישמיות המתועדת נגד יהודים באירלנד במהלך ריאיון ברדיו הציבורי, ובהמשך הופיעה בפני ועדה פרלמנטרית והשמיעה האשמות קיצוניות שלא גובו בראיות.

"אף דרישה אחת לראיות. אף ערעור על הטענות המזעזעות ביותר שלה. במקום זאת, היא זכתה לשבחים, להערצה ולצילומים וחיוכים. זו בושה", נמסר מטעם הארגון.

העימות הנוכחי מצטרף לשורה של מחלוקות סביב אלבנזה, שבמהלך השנים ספגה ביקורת והאשמות באנטישמיות ובעוינות לישראל.

בשנת 2022 נחשפו התבטאויות קודמות שלה ברשתות החברתיות, שבהן טענה כי "הלובי היהודי" שולט בארצות הברית. אלבנזה דחתה את הטענה כי מדובר בהתבטאויות אנטישמיות וטענה שדבריה הוצגו באופן מסולף.

לאחר מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר 2023 טענה אלבנזה כי יש לבחון את האירועים בהקשרם הרחב, והציגה את המתקפה כתגובה למה שכינתה תוקפנות ישראלית.

בחודש מרץ האחרון האשימה את הקהילה הבינלאומית בכך שהעניקה לישראל, לדבריה, היתר לענות פלסטינים, ואף טענה כי עינויים הפכו למעשה למדיניות ישראלית.

מחלוקת נוספת התעוררה בפברואר, לאחר דברים שנשאה בכנס של רשת אל-ג'זירה. באותו אירוע תקפה אלבנזה ממשלות שהמשיכו להעניק לישראל תמיכה צבאית, מדינית וכלכלית, והתייחסה למה שכינתה "אויב משותף לאנושות".

כמה שרי חוץ ממדינות האיחוד האירופי גינו את דבריה. אלבנזה טענה בתגובה כי מעולם לא אמרה שישראל היא האויב המשותף של האנושות, וכינתה את ההאשמות נגדה שקריות לחלוטין.

בשנה שעברה הטיל ממשל טראמפ סנקציות על אלבנזה בעקבות פעילותה והתבטאויותיה נגד ישראל.