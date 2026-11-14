לחלה שנשארה משבת מחכה עוד הזדמנות בתנור. השף הצעיר נתנאל שפיגל מכין ממנה בראד פודינג: מאפה מתוק שבו קוביות החלה סופגות חלב, שמנת וחמאה, ומקבלות תוספת של וניל, קינמון וצימוקים שהושרו בוויסקי וביין אדום מתוק.

אחרי האפייה מתקבל קינוח זהוב מבחוץ ורך מבפנים, שמתאים להגשה חמה במוצאי שבת.

מצרכים:

• 300 גרם חלה, חתוכה לקוביות שוות

• 400 גרם חלב

• 100 גרם שמנת

• 150 גרם ביצים (כ-3 ביצים בגודל L)

• 100 גרם סוכר

• 50 גרם חמאה מומסת

• 1 כפית תמצית וניל איכותית

• ½ כפית קינמון טחון

• קורט מלח

• 100 גרם צימוקים

• 80 גרם וויסקי

• 20 גרם יין אדום מתוק



אופן ההכנה:

1. הכנות ראשונות: מחממים תנור ל-175 מעלות.

2. השריית הצימוקים: בקערה קטנה, משרים את הצימוקים בוויסקי וביין האדום המתוק.

3. השריית החלה: בקערה גדולה מניחים את קוביות החלה, יוצקים מעליהן את החלב והשמנת ומשרים כ-10 דקות, עד שהחלה סופגת את כל הנוזלים.

4. תערובת הביצים: בקערה נפרדת, טורפים היטב את הביצים עם הסוכר, החמאה המומסת, תמצית הווניל, הקינמון והמלח.

5. איחוד: מאחדים את תערובת הביצים עם החלה הספוגה, ומוסיפים את הצימוקים יחד עם כל נוזלי ההשריה. מערבבים בעדינות.

6. אפייה: מעבירים את התערובת לתבנית ואופים 35 עד 45 דקות, עד להזהבה יפה ולקבלת מרקם יציב.





מוכן לאכילה. בארד פודינג צילום: עצמי

נתנאל שפיגל הוא שף צעיר המביא למטבח הביתי טכניקה מוקפדת בהשראה צרפתית. הוא מוכיח פעם אחר פעם שגם מחומרי הגלם הפשוטים ביותר, כמו חלה של שבת, אפשר ליצור מנה מרשימה ברמה של מסעדת שף.

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