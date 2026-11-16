מה הופך ברוקולי לרוטב ירוק וקטיפתי - בלי שמנת ובלי חמאה. קישואים מוזהבים, אגוזי מלך קלויים וגרידת לימון למנה קלילה, מזינה ומושלמת לערב שאחרי הריצה. מנת פסטה שהיא גם ארוחת ירקות שלמה.



מצרכים:

• 350 גרם פסטה

• 300 גרם קישואים

• 300 גרם ברוקולי

• 80 גרם אגוזי מלך קלויים

• 1 שן שום (ללא הנבט)

• גרידת לימון

• מלח

• פלפל שחור

• שמן זית

• עשבי תיבול טריים



אופן ההכנה:

1. מבשלים את הפסטה בסיר גדול לפי הוראות היצרן. כשנותרו כשתי דקות לסיום הבישול, מוסיפים לסיר את פרחי הברוקולי.

2. מסננים, שומרים בצד כוס ממי הבישול ושוטפים במים קרים.

3. חותכים את הקישואים ומקפיצים במחבת עם מעט שמן זית עד שהם מזהיבים. מסירים מהאש ושומרים בצד.

4. מעבירים לקערה את רוב הברוקולי (שומרים כמה פרחים שלמים להגשה). מוסיפים את השום הכתוש ומעט ממי הבישול, וטוחנים או מועכים עד לקבלת רוטב אחיד. מוסיפים עוד ממי בישול לפי הצורך.

5. מחממים מעט שמן זית במחבת, מוסיפים את גרידת הלימון ומטגנים מעט.

6. מוסיפים את הפסטה ומקפיצים כמה דקות, ואז מוסיפים את הרוטב ומערבבים היטב. אם התערובת יבשה מדי, מוסיפים מעט ממי הבישול.

7. מסירים מהאש ומוסיפים את הקישואים, אגוזי המלך הקצוצים ופרחי הברוקולי.

8. מתבלים במלח ובפלפל ומגישים עם עשבי תיבול טריים.



פסטה: הדלק של הרצים

למה פסטה היא חברה טובה של רצים? 100 גרם פסטה יבשה מספקים כ-350 קלוריות, כ-70 גרם פחמימות מורכבות, כ-12 גרם חלבון ומעט מאוד שומן. הפחמימות הן הדלק המרכזי של השרירים בריצה, ומנת פסטה בערב עוזרת לחדש את מאגרי הגליקוגן שהתרוקנו באימון, ולהגיע לריצה הבאה עם מאגרים מלאים.

פסטה שמבושלת אל דנטה מתעכלת לאט יותר ומשחררת אנרגיה בהדרגה, ופסטה מחיטה מלאה מוסיפה גם סיבים תזונתיים. במנה הזאת הברוקולי תורם ויטמין C וסיבים, ואגוזי המלך מוסיפים שומנים בריאים מסוג אומגה 3, חלבון ופריכות שמשאירה תחושת שובע לאורך זמן.



המתכונים באדיבות מחלקת התזונה של מותגי מוצרי החשמל Kuppersbusch ו-Teka. מתכונים יצירתיים נוספים מחכים בעמוד הפייסבוק של החברה.

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