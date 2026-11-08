ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב בועז בלט, השמיע האשמות חריפות נגד הפרקליטות, המחלקה לחקירות שוטרים ואף נגד התנהלות המשטרה עצמה.

בהקלטות שנחשפו הערב (ראשון) בחדשות 12, נשמע בלט טוען כי במערכת אכיפת החוק נעשה שימוש בתיקים פליליים לצורך הפעלת לחץ על אנשים, וכי הטיפול בפשיעה בחברה הערבית אינו זוכה למענה מספק.

בלט, המכהן כראש אגף החקירות והמודיעין זה כשנתיים, הציג ביקורת על אופן ניהול החקירות ועל התנהלות הגופים האמונים על אכיפת החוק. אחת הטענות המרכזיות שהשמיע נוגעת להחזקת תיקים במשך תקופות ממושכות ללא קידום ממשי של הטיפול בהם.

"אני לא אוהב שמשתמשים במשטרה כאמצעי. יש פה לא מעט אירועים שכל בר דעת מבין שזה תיקי מגירה, אתה יודע, זה מנופי לחץ שמפעילים על אנשים, שמים במגירה לא עושים עם זה כלום שנה. אחרי שנה מוציאים ועושים השלמת חקירה", נשמע בלט מתאר את תחושותיו.

בהמשך ההקלטות הפנה בלט טענות דומות כלפי המחלקה לחקירות שוטרים, הגוף המופקד על חקירת חשדות לעבירות פליליות שביצעו אנשי משטרה. "את אותם כלים הם מפעילים גם על קציני משטרה דרך מח"ש. חרגת במשהו כל מה שצריך לבוא ולהזמין אותך עכשיו לכיסא המחשבות".

הביקורת שהשמיע ראש אגף החקירות לא הסתכמה בטיפול בתיקים מסוימים. בחלק אחר של ההקלטות התייחס בלט להתנהלות הכוללת של הפרקליטות, שלטענתו מעניקה עדיפות לעיסוק בשחיתות ציבורית על פני תחומי פשיעה אחרים.

הוא הצביע במיוחד על הטיפול בתיקים הקשורים לפשיעה בחברה הערבית, וטען כי חלקם נותרים ללא התקדמות.

בלט המשיך בביקורת ישירה על אופן ניהול הפרקליטות: "היום פרקליטות במדינת ישראל לא מנוהלת. היא מנוהלת אך ורק בנישה אחת שקוראים לה שחיתות ציבורית וכל הדברים האחרים כאילו לא נוגע להם. זה כאילו לא שייך להם".

מטעמו של בלט נמסר בתגובה: "מעבר לכך שהדברים הוצאו מהקשרם, ביקורת עניינית בין ארגונים היא לגיטימית ובונה, ומושמעת בפורומים המשותפים. המשטרה, הפרקליטות והייעוץ המשפטי לממשלה עובדים בשיתוף פעולה הדוק, שכם אל שכם, לאכיפת החוק ועומדים על משמר הדמוקרטיה".

יו"ר עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הגיבל פרסום וכתב: "ההקלטות החמורות שנחשפו הערב מספרות שוב את מה שכולם יודעים: הפרקליטות הפכה לארגון פשע, ומח"ש למיליציה עבריינית בשירות הפרקליטות. במשך שנים הם תופרים תיקים למנהיגי ימין, מאיימים וסוחטים שוטרים וסוהרים שלא סרים למרותם. מאפיית הפרקליטות היא האיום החמור ביותר על הדמוקרטיה הישראלית".