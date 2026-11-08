השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר יצא במתקפה חריפה נגד מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי, וטען כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה מפעילה עליו לחצים שהובילו לשינוי בהתנהלותו.

בריאיון לרדיו 103FM תקף השר גם את ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב בועז בלט, על רקע חקירת החשדות להתערבות בבחירות.

"לצערי המפכ"ל נסחט", אמר בן גביר. כשנשאל מי סוחט אותו, השיב: "היועצת המשפטית לממשלה".

"תעשו גוגל. זה לא כזה מסובך להבין למה המפכ"ל שינה את עורו ב-180 מעלות. הוא היה מפכ"ל שקיים את מדיניות הממשלה, הייתי מרוצה ממנו", אמר השר.

לדבריו, "היא לוחצת אותו, היא צורחת עליו בישיבות. הוא מקבל צעקות ממנה, יש לו כמה נקודות שהיא לוחצת עליהן".

כשנשאל מהן אותן נקודות, הזכיר בן גביר את ראש חטיבת הדוברות במשטרה, אריה דורון. "אריה דורון, תבדקו מה החלק שלו בסיפור", אמר.

בהמשך רמז לפרשה הנוגעת לביתו של המפכ"ל: "עשו גוגל 'עבירות בנייה של המפכ"ל', ותראו מי היו מפקחי הבנייה של הבית שלו. היועצת המשפטית מהלכת אימים על אנשים".

בן גביר הוסיף כי אילו המפכ"ל היה משתף אותו בנושא, היה מזהיר אותו מפני התנהלות בלתי תקינה: "אני לא נותן למכולת לתת לי הנחה של שקל. מביאים לי מתנות, אני אומר שאת זה אני לא יכול לקחת. אם אתה דמות ציבורית, שמור על עצמך כי מסתכלים עליך בשבעים עיניים".

בהמשך תקף בן גביר את ראש אגף החקירות והמודיעין בעקבות הדיווח שלפיו אסר על העברת חומרי חקירה מהמשטרה לשב"כ במסגרת בדיקת החשדות להתערבות בבחירות.

"אני חושב שבועז בלט הוא שליח היועצת המשפטית לממשלה לסגירת תיקים, לחיפוי וטאטוא", טען השר. "בועז בלט הוא רמאי, הוא אדם שקרן, שתפס את אח"ם ועושה בו כשלו. החקירה הייתה אצל מני בנימין, מה הוא עושה שם?".

בן גביר התייחס גם לחשדות למעורבות גורמים זרים בבחירות וטען: "זיני מדבר על 100 מיליון שקלים שהועברו - ראינו את השוברים. החשד הוא קטאר, וברור שהיו כאן כל מיני ניסיונות התערבות. גם בבתי הכלא ברור שהם העבירו חומרים לרשימה המשותפת".

בהמשך הריאיון התייחס בן גביר לשיעור ההצבעה הגבוה למפלגות הערביות, לאחר שעוזרו וחבר מפלגתו חנמאל דורפמן טען כי מדובר בהצבעת מחאה נגד מדיניותו במשרד לביטחון לאומי.

בן גביר פנה למראיין אבישי גרינצייג ואמר: "כל הזמן אמרת שבן גביר לא שווה כלום, פתאום זה מתפוצץ לך בפרצוף. פתאום מסתבר שאותם אלה שסיפרת שאני לא מזיז להם, פתאום הם הלכו כולם לקלפי כדי להוריד אותי? זאת המחמאה הכי טובה שקיבלתי".

"הטענה שאם הערבים באו בגללי, כדי להוריד את איתמר בן גביר זאת ההוכחה הכי טובה שעשיתי מה שלא עשו ארבעים וחמישים שנה", סיכם השר.