המוני בני אדם הגיעו אתמול (ראשון) למסעדות יהודיות בפילדלפיה שבארצות הברית כדי להביע תמיכה בבעלי העסקים, בעקבות מחאת חרם שארגנו פעילים אנטי-ישראלים נגד שישה בתי עסק בשכונת ריטנהאוס סקוור בעיר, בטענה לקשרים שלהם עם ישראל.

המחאה, שכונתה בפי מארגניה "מסע החרם", קודמה בידי ארגונים אנטי-ציוניים תחת הסיסמה "לא עושים עסקים עם ציונים". המארגנים קראו לסלק את המסעדות מפילדלפיה.

עשרות פעילים השתתפו במחאה שארגנה קבוצת Philly Bike On Your Left. המפגינים רכבו על אופניים ברחובות השכונה, כאשר רבים מהם עוטים מסכות או כאפיות, ואחרים נושאים דגלי אש"ף.

בתגובה התייצבו לאורך מסלול הרכיבה תומכי ישראל, שהניפו דגלי ישראל וארצות הברית והביעו תמיכה בבעלי המסעדות. חלקם נשאו שלטים עם הכיתובים "שנאת יהודים מנוגדת לערכים האמריקניים" ו"אני לא יהודי שברכיו רועדות".

בתיעודים שהופצו מהאירוע נראו משתתפי מחאת הנגד עומדים על המדרכות וקוראים קריאות לעבר הפעילים האנטי-ישראלים בעת שרכבו על אופניהם.

ארגון הקהילה הישראלית-אמריקנית (IAC), שקרא לציבור להגיע למסעדות ולהביע תמיכה באמצעות רכישת מזון, בירך על ההיענות הנרחבת ועל התייצבותם של תומכי ישראל לצד בעלי העסקים.

"תורים ארוכים. דגלי ישראל וארצות הברית. קהילה שמתייצבת לצד עסקים שהפכו למטרה משום שהם בבעלות יהודית או תומכים בישראל. 'לעולם לא עוד' פירושו להתייצב בשטח, בפילדלפיה ומחוצה לה. לא רק היום, אלא לאורך כל השנה. לא ניתן להפחיד אותנו", כתב הארגון ברשתות החברתיות.