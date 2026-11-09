התפתחות משמעותית במאבק המשפטי שמנהלות קהילות חרדיות נגד עיריית טומס ריבר שבניו ג'רזי: שופט פדרלי המליץ להטיל על העירייה קנס כספי שעשוי להגיע עד ל-600 אלף דולר, בעקבות עיכובים מתמשכים במסירת ראיות ומסמכים במסגרת תביעות הנוגעות להקמת בתי כנסת בעיר.

ההמלצה ניתנה על ידי השופט הפדרלי ג'סטין קווין, במסגרת שתי תביעות שהגישו הקהילות החרדיות 'בית ברכה' ו'קהל אנשי טאלימור', לאחר שבקשותיהן לקבלת היתרי בנייה לבתי כנסת נדחו בידי הרשויות המקומיות.

בתביעות טענו הקהילות כי סירוב העירייה לאשר את הקמת בתי הכנסת פוגע בזכויות האזרח ובחופש הדת, בניגוד לחקיקה הפדרלית המגינה על מוסדות דת.

במסגרת ההליכים המשפטיים נדרשה העירייה להעביר לידי התובעים מסמכים, התכתבויות ומידע דיגיטלי ממחשבים ומטלפונים של גורמים עירוניים. אולם בהחלטה שפרסם לאחרונה מתח השופט ביקורת חריפה על התנהלות הרשויות, והצביע על הפרות משמעותיות של החובה למסור את החומרים הנדרשים.

מהדיונים עלה כי חלק מהמכשירים האלקטרוניים שהיו אמורים להכיל מידע רלוונטי חסרים, ואילו במכשירים אחרים בוצעו פעולות איפוס או מחיקת מידע, שהקשו על האפשרות לשחזר את התיעוד.

בעקבות הממצאים המליץ השופט להעביר את הסוגיה להכרעת שופט בית המשפט המחוזי הפדרלי, ולשקול הטלת קנס של 20 אלף דולר לכל יום שבו תמשיך העירייה שלא לעמוד בדרישות הצווים, למשך תקופה של עד 30 יום. בסך הכול עשוי הקנס להגיע ל-600 אלף דולר.

אין זו הפעם הראשונה שבה ננקטים צעדים משפטיים נגד העירייה בשל התנהלותה בהליך. בחודש תשרי תשפ"ו כבר חויבה טומס ריבר לשלם הוצאות משפט בסך 29,750 דולר, בעקבות עיכובים דומים במסירת ראיות.

המאבק המשפטי הנוכחי הוא חלק ממחלוקת רחבה סביב זכויות התושבים החרדים בטומס ריבר, על רקע התרחבות האוכלוסייה היהודית באזור. הקהילות טוענות כי הרשויות המקומיות מערימות מכשולים בלתי מוצדקים בפני הקמת מוסדות דת, וכי מדובר במדיניות מפלה.

בקהילות החרדיות מקווים כי האפשרות להטלת סנקציות כספיות משמעותיות תוביל את העירייה למסור את מלוא המסמכים הנדרשים, ותאפשר לקדם את בירור התביעות ואת המאבק להקמת בתי הכנסת.