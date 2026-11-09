נתן אשל, לשעבר ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו וממקורביו הבולטים, פנה מספר פעמים ליו"ר רע"ם מנסור עבאס בניסיון למנוע ממפלגתו לסייע להקמת ממשלה בראשות יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט. כך פורסם הערב (שני) בחדשות 12.

על פי הדיווח, אשל יצר קשר עם עבאס לפני הבחירות, במהלכן וגם לאחר פרסום התוצאות, וביקש לברר אם רע"ם תתמוך במהלכים שיאפשרו לאיזנקוט להקים ממשלה.

באחת הפניות שאל אשל את עבאס אם רע"ם תאפשר לאיזנקוט להעביר את חוק הגיוס בכנסת. עבאס השיב: "נמתין עד לתוצאות הבחירות ונחליט לפי זה".

מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות פנה אשל שוב ושאל: "האם תעזרו לאיזנקוט?". הפעם בחרו ברע"ם שלא להשיב לפנייה.

בהמשך, לאחר שנתניהו כבר החל בקמפיין נגד האפשרות להקמת ממשלה הנשענת על המפלגות הערביות, פנה אשל פעם נוספת לעבאס ושאל: "האם תעזרו בכנסת לאיזנקוט, למרות שהוא לא רוצה אתכם בקואליציה?".

לפי הדיווח, ברע"ם נמנעים בשלב זה מלהשיב לפניותיו של אשל, אך אינם סוגרים לחלוטין את האפשרות לשיתוף פעולה פוליטי.

הקשר בין אשל לעבאס אינו חדש. המגעים בין נתניהו ליו"ר רע"ם החלו כבר בשנת 2019, ובהמשך התפתחו לערוץ פוליטי שהתנהל גם במעון ראש הממשלה בבלפור. אשל, לפי הדיווח, היה מי שפתח את ערוץ הקשר בין הצדדים.

הפרסום מגיע על רקע המתקפה הפומבית שמנהל נתניהו נגד האפשרות להקמת ממשלה בתמיכת המפלגות הערביות.

רק היום, בהצהרה מצולמת שבה קרא להקמת ממשלת אחדות, אמר נתניהו: "אי אפשר להקים ממשלה עם תומכי חמאס, עם ממשלה שתלויה בתומכי חמאס".

הוא הוסיף: "אתה לא יכול להילחם באיראן ובשאר גרורותיה, באיסלאם הקיצוני, אם יש לך תומכי האיסלאם הקיצוני שאתה תלוי בהם בתוך הממשלה".