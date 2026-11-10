איש התקשורת והסופר חנן עמיאור פרסם הערב (שני) התנצלות בפני עו"ד יאיר נהוראי, בעקבות טענה שהעלה נגדו בספרו "הסדנה להנדסת תודעה", שיצא לאור בשנת 2020.

ההתנצלות פורסמה במסגרת הסדר משפטי בעקבות תביעת לשון הרע שהגיש נהוראי נגד עמיאור והוצאת הספרים סלע מאיר, בסך 200 אלף שקלים.

במסגרת ההסדר נקבע כי עמיאור וההוצאה ישלמו לנהוראי 45 אלף שקלים, וכי נוסח הספר יתוקן במהדורה האלקטרונית ובהדפסות עתידיות.

"בספרי הסדנה להנדסת תודעה שיצא לאור לפני שש שנים טענתי כטענה עובדתית שיאיר נהוראי הוא שהוציא קטעים משיעורי הרב נאומבורג מהקשרם. אני חוזר בי מטענה זו ומתנצל בפני נהוראי", כתב עמיאור.

מקור הפרשה בכתבה ששודרה בחדשות 13 בשנת 2019, שבה הציג העיתונאי עמרי מניב קטעים משיעוריו של הרב אסף נאמבורג במכינת עוצם. בכתבה יוחסו לרב אמירות חריפות נגד הציבור החילוני.

בעקבות השידור טען עמיאור כי דבריו של הרב הוצאו מהקשרם וכי למעשה הציג בפני תלמידיו את העמדה החרדית, ולא את עמדתו האישית. בהמשך התנצלו בחדשות 13 על הפרסום והשעו את מניב מעבודתו.

בספרו טען עמיאור כי נהוראי הוא שהעביר למניב קטעים ערוכים משיעורי הרב, באופן ששינה את משמעות הדברים. נהוראי הכחיש את הטענה והגיש נגד עמיאור וההוצאה תביעת לשון הרע.

ההליך הסתיים בהסדר שהושג בבית משפט השלום בירושלים בפני השופטת מיקה בנקי. הצדדים הסכימו על פרסום התנצלות ותיקון הספר, והסמיכו את השופטת לקבוע את סכום הפיצוי בטווח של 10,000 עד 50,000 שקלים. השופטת העמידה את הפיצוי על 45 אלף שקלים.

במסגרת ההסכמות הובהר כי במהדורות המתוקנות של הספר לא תופיע עוד הטענה שלפיה נהוראי העביר למניב קטעים שהוצאו מהקשרם.