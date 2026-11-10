רק 39 מגרשים מתוך 248 יחידות הדיור ששווקו בשכונת המכתש בירוחם הם בגודל של 330 עד 500 מ"ר.

בזמן שמחירי צמודי הקרקע בפריפריה כבר חצו את רף שלושת המיליון שקלים, 16 מהמגרשים האלה מוצעים עכשיו בקבוצת בנייה, החל מ-350,000 ש"ח למגרש. מה שתקראו בהמשך עשוי לשנות את הדרך שבה אתם חושבים על בית פרטי.

מדובר בתב"ע מאושרת של רמ"י, שמאפשרת זכויות בנייה מקסימליות, בריכה פרטית ואפילו יחידות אירוח.

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קבוצות בנייה אינן דבר חדש. ביישובים רבים נבנו מאות דירות בשיטה הזו, והרעיון פשוט: במקום לקנות בית מיזם, הרוכשים קונים את הקרקע יחד ומכניסים לכיס שלהם את הרווח היזמי, שעומד על 15% עד 20%.

בהמשך ממנים נציגות, והיא בוחרת חברת ניהול מקצועית שמלווה את תהליך הבנייה. כך, בלי התעסקות יומיומית ועם חיסכון מקסימלי, אפשר להגיע בסוף לווילה פרטית במאות אלפי שקלים מתחת למחיר השוק.

"זו לא עסקה שמתאימה לכל אחד", אומר דביר דימרי, שמשווק את המגרשים בימים אלה. "אסטרטגיה קודמת לטקטיקה, ומי שלא מבין לגמרי את המשמעויות לא נכנס".

ירוחם עצמה עוברת מהפך. לדברי דימרי, נחתם עם המדינה הסכם גג בהיקף של כ-2 מיליארד ש"ח, מתוכננות כ-7,000 יחידות דיור חדשות ב-11 שכונות, והטבת מס של 18% מחזירה למשפחה בממוצע כ-5,000 ש"ח בחודש.

"רוב המגרשים בשכונת המכתש שווקו לציבור הדתי לאומי, מהגרעין של הישיבה המקומית ועד משקיעים שאולי יבואו לגור", מסביר דימרי. "אבל מעטים הרוכשים עם מגרשים ענקיים כאלה, של 330 עד 500 מ"ר. מדובר בבית חד-משפחתי מלא, לא בדירת גן, גג או קוטג' טורי".

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בלייב יסקור דימרי את העסקה לעומק, ויענה על השאלות שכל מי ששוקל להצטרף צריך לשאול. כמה עולה באמת לבנות לבד לעומת הצטרפות לקבוצה, ואיפה נחסך הכסף. איך עובד המימון על הקרקע, וכמה הון עצמי צריך להביא. מהם לוחות הזמנים של פיתוח השכונה והבנייה, ומי מלווה את הקבוצה.

הוא ידבר גם על הסיכונים: למה בקבוצות רוכשים אין חוק מכר, ומה קורה אם התהליך מתארך. ובנוסף, למי העסקה מתאימה, למשפרי דיור או למשקיעים, ולמי לא. ומה פוטנציאל הרווח, ובכמה נמכרים היום מגרשים דומים.

"אנחנו פותחים את כל המספרים, כולל הסבר מקיף על המשמעות של קבוצת בנייה ולמי זה מתאים", מסכם דימרי. "מי שרוצה להבין איך זה עובד מוזמן להצטרף, בלי לקום מהספה".

16 מגרשים בלבד, מתוך 39 מגרשים בגודל כזה בכל השכונה. הלייב ייערך ביום שלישי, 17/11, בשעה 20:30, בזום.

>> להרשמה ללא עלות ללייב על הווילות בירוחם, לפני 17/11 - לחצו כאן עכשיו