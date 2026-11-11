מוקי - איך ייראה מחר (The Raichel Session)

הזמר והיוצר מוקי משיק אלבום חדש בשם "איך ייראה מחר", שנוצר בשיתוף פעולה עם המוזיקאי עידן רייכל. מוקי כתב את מילות השירים, ואילו רייכל אחראי ללחנים, לעיבודים ולהפקה המוזיקלית.

השירים עוסקים בשינויים שמביאים איתם החיים, בזיכרונות ובגעגועים, בכעס ובתסכול, אך גם בתקווה, בהתחדשות ובאפשרות להתחיל מחדש. האלבום מבקש להתבונן על החיים מנקודות מבט שונות, מבלי להתעלם מהכאב ומהשבר.

מוקי סיפר על התהליך שהוביל ליצירת האלבום: "החיים משתנים, אתה משתנה, דברים מקבלים משמעות אחרת, ואתה לומד להסתכל עליהם מחדש. האלבום הזה נולד מתוך המקום הזה. יש בו געגוע, יש בו שאלות, יש בו גם רגעים של אור ותקווה".

על שיתוף הפעולה עם רייכל הוסיף: "העבודה עם עידן אפשרה לי לקחת את המילים שלי למקומות מוזיקליים חדשים, ולספר את הסיפור הזה בדרך שלא עשיתי קודם. בסוף, השאלה איך ייראה מחר היא שאלה שמרחפת מעל כולנו וכל אחד מאיתנו מנסה למצוא לה את התשובה שלו".

מוקי - אודה אל חי (The Raichel Session)

אחד השירים באלבום הוא "אודה אל חי", המבוסס על הפיוט "אודה אל חי שמך" מאת רבי יהודה קצין.

שיר נוסף באלבום, הנושא את שמו, "איך ייראה מחר", מציג צד מחאתי וביקורתי יותר ביצירתו של מוקי.

השיר מפנה ביקורת חריפה כלפי נבחרי ציבור, אנשי שלטון, בעלי שררה, גורמים במערכת המשפט, המשטרה והתקשורת. מוקי מתאר מציאות של שחיתות, הפצת שנאה, ניצול ופערים חברתיים, ומעלה שאלות נוקבות על עתידה של החברה.

בין היתר, הוא פונה בשיר לנבחרי הציבור, למפקדים ולמחנכים, ומאשים בעלי כוח במכירת פחדים ובהפצת שקרים. בהמשך הוא מזכיר במפורש נשיאים, שרים וראשי ממשלה, לצד ביקורת על שחיתות במערכת המשפט ובמשטרה.

לצד הביקורת החברתית והפוליטית, השיר עוסק גם בתחושת חוסר הוודאות לגבי העתיד ובפער שבין הרצון לחולל שינוי לבין הזמן החולף.