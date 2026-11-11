ארז תדמור בנאום ובעימות ערוץ 7

מהומה פרצה היום (רביעי) במהלך ישיבתה הראשונה של הוועדה המסדרת בכנסת ה-26, בעקבות חילופי דברים חריפים בין חברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת הדמוקרטים לחבר הכנסת ארז תדמור מהליכוד.

במהלך העימות כינתה לזימי את תדמור "גנב אמל"ח", בהתייחס לעברו הצבאי. תדמור הורשע במהלך שירותו הצבאי בגניבת פריטי אמצעי לחימה ונידון ל-45 ימי מאסר בפועל.

תדמור מצדו כינה את לזימי "חוסמת כבישים", בהתייחס לפעילותה במחאות נגד הממשלה. לזימי השיבה לדבריו: "הנה האחדות שלך".

תדמור המשיך ותקף את חברי האופוזיציה על רקע המגעים הפוליטיים להרכבת הממשלה. "אנחנו מושיטים לכם יד לאחדות ואתם חוברים לתומכי טרור", אמר.