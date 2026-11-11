מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) את הרכב הוועדה המסדרת של הכנסת ה-26, על פי הצעתו של חבר הכנסת רועי פולקמן מסיעת ישר. בהצעה תמכו 63 חברי כנסת, לעומת 50 שהתנגדו.

על פי החוק, בראש הוועדה המסדרת עומד חבר כנסת מסיעתו של חבר הכנסת שעליו הטיל נשיא המדינה את מלאכת הרכבת הממשלה. ייצוג הסיעות בוועדה נקבע בהתאם לגודלן היחסי, כאשר לכל סיעה המונה ארבעה חברי כנסת לפחות מובטח נציג.

ביום שני האחרון התכנסו נציגי הסיעות שנבחרו לכנסת ה-26, אך לא הצליחו להגיע להסכמה על המפתח הסיעתי שלפיו ייקבע הרכב הוועדה.

בעקבות המחלוקת הובאו להצבעה במליאה שתי הצעות: האחת של פולקמן והשנייה של חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד.

על פי הצעת פולקמן, שאושרה במליאה, הוועדה תמנה 22 חברי כנסת, לפי מפתח של נציג אחד לכל חמישה חברי כנסת.

הליכוד תהיה הסיעה הגדולה בוועדה עם חמישה נציגים, ואחריה סיעת ישר עם ארבעה נציגים.

לסיעות ביחד, הרשימה המשותפת, הדמוקרטים ורע"מ יהיו שני נציגים לכל אחת. לסיעות ישראל ביתנו, עוצמה יהודית, יהדות התורה, ש"ס והציונות הדתית יהיה נציג אחד לכל סיעה.

בראש הוועדה יעמוד חבר הכנסת רועי פולקמן, שקרא לחברי הכנסת להגיע להסכמות ולצמצם את המחלוקות. "פוליטיקה טובה בעיניי היא פוליטיקה פרגמטית. דרך ארץ זה משהו שאי אפשר לחוקק, אבל יש נורמות ויש חוקים", אמר פולקמן.

לדבריו, "הצעתי לח"כ כץ הסכמות על ההרכב, אני איש של הסכמות. לא להסכים לשם לא להסכים זה מיותר וחבל לייצר סתם מתחים".

מנגד, הצעתו של כץ ביקשה לקבוע ועדה מצומצמת יותר, שתמנה 18 חברי כנסת לפי מפתח של נציג אחד לכל שבעה חברי כנסת.

כץ טען כי הליכוד הציע תחילה הרכב רחב יותר. "אנו הצענו מפתח של 1 ל-4 חברי כנסת, כך שלגוש שלנו יהיו 15 חברים, לגוש השני 12 חברים ו-4 חברים לסיעות הערביות", אמר.

הוא הוסיף: "בעקבות טענות לפיהן הוועדה תהיה גדולה מדי, הצענו הצעת פשרה אמיתית שאומרת 8 נציגים לגוש שלנו, 7 לגוש השני ו-3 חברים לח"כים הערבים".

כץ תקף את דחיית הצעתו וטען: "זו הצעה הוגנת אבל הם לא הסכימו כי הם מנסים להסתיר את שיתוף הפעולה עם תומכי הטרור בכנסת".

הוועדה המסדרת היא הגוף האחראי על ארגון עבודת הכנסת בראשית כהונתה, עד להקמת הוועדות הקבועות.

בין היתר, תפקידה להביא לאישור מליאת הכנסת את הרכב הוועדות הקבועות. עד להקמתן היא רשאית לבחור ועדות זמניות לענייני כספים ולענייני חוץ וביטחון.

בנוסף, עד לבחירת ועדת הכנסת, מחזיקה הוועדה המסדרת בסמכויות הנוגעות לסדרי עבודת הכנסת ולדיוניה, והיא מוסמכת גם למנות סגנים זמניים ליושב ראש הכנסת.

הליכוד תקף: "זה החל. המפלגות של איזנקוט, ליברמן ובנט הצביעו היום יחד עם טיבי ועבאס במליאת הכנסת. אנו קוראים לכם - בואו לאחדות. חדלו משיתופי הפעולה עם תומכי הטרור שמחרימים את ההמנון הלאומי".