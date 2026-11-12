ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר "ישר" גדי איזנקוט פרסמו הודעה משותפת לפיה ייפגשו היום (חמישי) לעדכון מדיני-ביטחוני יחד עם המזכיר הצבאי האלוף גיא מרקזינו.

הפגישה מתקיימת לאחר דיווחים אמש לפיהם נתניהו דחה בקשה של איזנקוט לקיים מפגש דומה בימים האחרונים.

אתמול שלח איזנקוט מכתב לראש הממשלה בו טען כי נתניהו מוסיף לשאת באחריות לביטחון המדינה ולפעילות צה"ל וכוחות הביטחון, אף שלדבריו אינו נהנה עוד מאמון הכנסת. "אני פונה אליך כמי שעודנו אוחז בהגה השלטון וכמי שעודנו ממונה בשעה זו על ביטחון מדינת ישראל, צה"ל וכוחות הביטחון", כתב איזנקוט. "בשעה זו, כידוע היטב, אתה מכהן כראש ממשלת מעבר שלא זוכה עוד באמון הכנסת - 46 חברי כנסת בלבד עודם תומכים בהמשך כהונתך כראש ממשלה".

איזנקוט קשר את פנייתו גם לפרסומים מהשבועות האחרונים, שלדבריו העלו חששות בנוגע לשיקולים המשפיעים על קבלת החלטות בתחום הביטחון. "במצב פוליטי מורכב ורגיש זה, אולי הרגיש ביותר שהמדינה שלנו ידעה, מוטלת עליך החובה לגלות עודף זהירות ואחריות באשר לקבלת החלטות ביטחוניות ולאומיות, כמו גם להנחות את ראשי הארגונים בדבר החלטות המחייבות את הסכמתו של ראש הממשלה".

לדברי איזנקוט, יש להבחין בין פעולה הנחוצה להתמודדות עם סכנה מיידית לבין מהלכים ביטחוניים שניתן לדחות עד להקמת ממשלה חדשה. "הפעלה של כוחות הביטחון ללא איום ישיר ומידי שאינו סובל דיחוי, עלולה להוביל להשלכות הרסניות על הדמוקרטיה הישראלית ועל אמון האזרחים במוסדות השלטון".

"על כן, אני דורש ממך: בתקופה רגישה זו אתה נדרש לאחריות לאומית, גלה איפוק וזהירות מפני מהלכים מסוכנים שיכולים לחכות להשבעת ממשלה חדשה הזוכה לאמון הכנסת. אל תחלל את אמון העם במוסדות השלטון ובהליך קבלת ההחלטות", הוסיף.

"אל לך להציב את ראשי מערכות הביטחון בקונפליקט חוקתי קשה וספקות באשר לנדרש מהם ולדבר הנכון לעשותו. אפשר להם לשמור ללא ספקות על הציווי הקדוש המוטל עליהם", סיכם איזנקוט את מכתבו.

בלשכתו של נתניהו הגיבו בחריפות למכתבו של איזנקוט. "כל ההחלטות שהתקבלו על ידי הממשלה בהובלת ראש הממשלה נתניהו התקבלו משיקולים ביטחוניים בלבד ובתיאום מלא עם מערכת הביטחון. הן הביאו להישגים חסרי תקדים למדינת ישראל, וכך יהיה גם בעתיד. במקום לזרוע פחד ופירוד, יש לנהוג באחריות".

בסביבת נתניהו הוסיפו כי "המכתב של איזנקוט הוא מהלך חסר אחריות לדון בפומבי בנושאי ביטחון רגישים. זהו ניסיון שקוף להכניס פוליטיזציה לסוגיות הביטחון הלאומי של ישראל. במקום לנסות להקים ממשלה עם תומכי טרור, ראש הממשלה נתניהו קורא פעם נוספת לגדי איזנקוט להצטרף לממשלה שנלחמת בטרור".