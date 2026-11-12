המרכז לנפגעי גזענות הגיש תלונה למשטרה, ליועצת המשפטית לממשלה ולפרקליטות המדינה, בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד הרב גדליה אקסלרוד, לשעבר אב בית הדין בחיפה ורב קהילת חב"ד בעיר.

התלונה הוגשה בעקבות גילוי דעת שפרסם הרב אקסלרוד, ובו קבע כי על ראשי מפלגות שיתמכו בהקמת ממשלה בהשתתפות נציגי המפלגות הערביות, גם באמצעות הימנעות בהצבעה, חל "דין רודף".

בפנייה לרשויות האכיפה נטען כי דבריו של הרב מעלים חשד לעבירות של הסתה לאלימות, שידול לביצוע רצח והסתה לגזענות.

בתלונה נטען כי השימוש במונח ההלכתי "דין רודף" כלפי נבחרי ציבור עלול להתפרש כהיתר לפגיעה פיזית בהם.

המתלוננים הדגישו כי בגילוי הדעת תוארו ראשי המפלגות שעשויות לתמוך בשילוב נציגים ערבים בממשלה כמי ש"מעמידים בסכנה נוראה את עם ישראל".

לטענתם, למונח "דין רודף" משמעות חמורה במיוחד בשיח הציבורי בישראל, בין היתר לנוכח ההיסטוריה הפוליטית והחשש מפני שימוש בהצדקות דתיות לביצוע מעשי אלימות.

עוד נטען בתלונה כי הצגת השתתפותם של נבחרי הציבור הערבים בממשלה כסכנה לעם ישראל מהווה הסתה לגזענות כלפי הציבור הערבי.

במרכז לנפגעי גזענות ציינו כי נציגי המפלגות הערביות מחזיקים יחד ב-19 מנדטים, וטענו כי שלילת הלגיטימיות של השתתפותם בממשלה על רקע זהותם הלאומית היא ביטוי של איבה וביזוי כלפי הציבור שאותו הם מייצגים.

לטענת המתלוננים, הפרסום זכה לאלפי תגובות ושיתופים, ובהם גם תגובות אוהדות, באופן המגביר את החשש כי הדברים יעודדו מעשי אלימות.

בעקבות זאת דרש המרכז לנפגעי גזענות לפתוח לאלתר בחקירה פלילית נגד הרב אקסלרוד, וכן לפעול להסרת גילוי הדעת ותגובות שלטענתו כוללות הסתה מפלטפורמות דיגיטליות.

הפרשה החלה בתחילת השבוע, כאשר הרב אקסלרוד פרסם גילוי דעת חריף על רקע המגעים הפוליטיים להקמת ממשלה חדשה והאפשרות לשיתוף פעולה עם המפלגות הערביות.

בגילוי הדעת קבע הרב כי לפי דעת תורה, ראשי מפלגות שיתמכו בממשלה שבה משתתפים נציגים ערבים, לרבות באמצעות הימנעות שתאפשר את הקמתה, נושאים באחריות לסיכון חמור של עם ישראל.

הרב השתמש במונח "דין רודף" וטען כי מהלך פוליטי כזה מעמיד בסכנה את עם ישראל בארץ ובתפוצות.