ריקודים לרגל סיום הש"ס צילום: ללא

מעמד סיום הש"ס הבבלי עמד אמש (רביעי) במרכז ערב הצדעה שנערך בישיבת ההסדר באשקלון, לקראת גיוסם הקרוב לצה"ל של תלמידי שיעור ב', הצפויים להשתלב ביחידות קרביות ועורפיות.

את הש"ס סיים תלמיד הישיבה נטעאל יהודה רוזנברג, שהחל את מסע הלימוד שלו כבר בכיתה י' והשלים אותו לאחר שנים של לימוד והתמדה.

רבני הישיבה בירכו את התלמידים העומדים בפני השירות הצבאי והדגישו את השילוב בין לימוד התורה לתרומה לביטחון המדינה, ברוח "ספרא וסייפא".

ראש הישיבה, הרב אביהוא פישפדר, אמר למתגייסים: "אין לנו ספק שמתוך התורה והחסד שספגתם במהלך הלימוד בישיבה, אתם יוצאים עם ראש גדול כדי לתרום לעם ישראל בכל החיים ובפרט בשירות הצבאי".

הרב דביר טובי, ר"מ בישיבה, התייחס לקשר האישי בין הרבנים לתלמידים: "המוטו שלנו הוא 'חנוך לנער על פי דרכו'. יש פה ייחודיות, משפחתיות ויחס אישי לכל תלמיד ותלמיד שחשובים לרבנים ממש כמו בנים".

אחד הרגעים המשמעותיים בערב היה דבריו של הרב בן ציון קופלד, שלחם במלחמת יום הכיפורים כטנקיסט ברמת הגולן, בעת שהיה תלמיד ישיבת הסדר.

הרב קופלד פנה לתלמידים המתגייסים וקרא להם לראות בשירותם הצבאי שליחות דתית ולאומית: "אתם מתגייסים לצבא כעבדי השם וצריכים לעשות את המיטב למען עם ישראל ללא כל פקפוק ורפיון - משום שזאת מצווה אלוקית. זאת האמונה שנתנה לנו את הכוחות להילחם באותה מלחמה קשה בקרבות ברמת הגולן. אנחנו פה לא בשביל עצמנו, אלא בשביל עם ישראל".

בהמשך הערב נשא דברים נטעאל יהודה רוזנברג, חתן סיום הש"ס, שעמד על חשיבות ההתמדה וההשקעה בלימוד התורה לאורך שנים. רוזנברג הודה לרבני הישיבה ולחבריו שליוו אותו, וכן לחבריו מישיבת שפע בירושלים, שבה החל את מסע הלימוד שלו.

סבו של רוזנברג קרא לתלמידים נוספים לקבל על עצמם לימוד יומי קבוע, מתוך תקווה שגם הם יזכו בעתיד להשלים את לימוד הש"ס.

הערב נחתם בריקודים, סעודת מצווה והתוועדות משותפת בהשתתפות בני המשפחה, תלמידי הישיבה, בוגריה וידידיה.