ישיבת ההסדר אשקלון פרסמה היום (חמישי) מחרוזת מוזיקלית חדשה לרגל חג החנוכה, הכוללת שילוב בין שיר החנוכה "על הניסים" לבין השיר "עם הנצח".

ביצירה שזור משפטו המפורסם של הרב יהושע ויצמן "עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה".

לצד ההפקה המוזיקלית בהובלת דוד מליחי ויאיר ביטון, יצאו תלמידי ישיבת ההסדר אשקלון והגרעין התורני במבצע חיזוק רוחני ואור חנוכה ברחבי העיר: הדלקת נרות בקניונים, מרכזי קניות, בתי אבות, בית החולים ברזילאי, תחנות מד"א, משטרה וכיבוי אש - כהודיה לכוחות ההצלה ולחסדי ה' מאז אירועי שמחת תורה.

ראש הישיבה, הרב אביהוא פישפדר, אמר לערוץ 7 כי הקליפ הופק "בהודיה לקב"ה על הישועות הגדולות שזכינו בדור הגאולה והתקומה ובצפיה לגאולה השלמה כי 'עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה'".

"הרוח היהודית תנצח את כל המחלוקות ואת כל השנאות. יחד באחדות ישראל לאור דרכו של מרן הראי"ה קוק ותלמידו הרב משה צבי נריה זצ"ל. מתוך אורות התורה והגאולה", סיכם הרב.