ארבעה מינויים חדשים לתפקידים בכירים ברבנות הצבאית סוכמו היום (חמישי) במסגרת דיון שיבוצים שנערך בראשות ראש אגף כוח האדם בצה"ל, האלוף דדו בר-כליפא.

לתפקיד רב זרוע היבשה סוכם מינויו של סגן-אלוף הרב שמואל, ולתפקיד רב חיל האוויר סוכם מינויו של סגן-אלוף הרב אברהם יצחק.

במקביל, סוכם מינויו של רב-סרן הרב אבישי לתפקיד ראש ענף כשרות ברבנות הצבאית. במסגרת המינוי הוא צפוי להתקדם לדרגת סגן-אלוף.

לתפקיד ראש ענף משאבי אנוש (משא"ן) סוכם מינויו של רב-סרן אבירם, שגם הוא צפוי לעלות לדרגת סגן-אלוף עם כניסתו לתפקיד.

ברבנות הצבאית בירכו על סבב המינויים ומסרו: "ברכות לקצינים המסוכמים".