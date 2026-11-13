עשיו נקרא כך כי נולד "עשוי", שעיר ומגודל. המקצוע שלו הוא "צייד", אדם שיודע להעביר דברים לצד שלו. באנושות מקננת לאורך כל ההיסטוריה השאיפה להיות "צייד", להרגיש "עשויים" בכך שאנחנו מנצחים את השני בכל מחיר. ישנם סוגים שונים של צייד: לקחת בכוח מן השני; לגנוב; לחמוס באלימות.

המקובלים דורשים ש"עשו" (בלי יו"ד) בגימטרייה "שלום". עשיו מוכן למכור את בכורתו תמורת הנאה חומרית של נזיד עדשים, ואין לו שום בעיה למכור ערכים תמורת שלום זמני ושלטון מדומיין.

יש צייד מתוחכם יותר: "כי צייד בפיו" דורשים חז"ל שעשיו היה טיפוס מתוחכם שידע להיות שקרן ומניפולטיבי. הוא צד את יצחק בשאלות מתחסדות כמו "כיצד מעשרין את המלח?" על מנת להפיל אותו בפח. עשיו למשל הבטיח לפני הבחירות שהוא יקים ממשלה ציונית ודקה אחרי כך כבר ניסה לקנות את הערבים או החרדים שישבו איתו.

לא במקרה מסופר בסוף הפרשה ש"וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נביות על נשיו לו לאשה". עשיו מרגיש טוב מאד עם ישמעאל. פרוגרסיביות כוחנית נוהגת לכרות בריתות עם פראי אדם; במחשבה שהם יעשו לה את העבודה.

יעקב לעומת זאת הוא טיפוס אחר: יעקב נקרא על שם העקב, האיבר הנמוך בגוף האדם איתו צועדים ומתקדמים הלאה. הוא "איש תם יושב אוהלים", הוא לא עסוק בלצוד אף אחד אלא בונה בשקט ובבטחה את בית ישראל. אדם ישר שפיו וליבו שווים.

יש רגעים בהיסטוריה שבו נדמה ש"העישווים" מצליחים אבל זו מדומיינת לטווח קצר. השמאל יכול להמשיך במשחקי הנדמה לי שהוא יקים ממשלת מיעוט לא ציונית שתחזיק מעמד; זה לא יקרה. הפרוגרסיביים בארה"ב יכולים לדמיין שהאסלאם חבר שלהם, הם ילמדו בדרך הקשה שזה לא עובד, וכל מי ששותף באופן אקטיבי או פסיבי לדברים הללו ייזכר לדיראון עולם.

בסופו של דבר "ועלו מושעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לה' הממלכה. ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד".