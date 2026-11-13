פרשת תולדות | הרב מאיר כהנא: על כולנו מוטלת האחריות לתיקון

לקיחת אחריות בעם ישראל משמעותה תיקון, משמעותה תחושת שותפות. זוהי אחריות אמיתית ועמוקה שאומרת: אם הייתי שותף בדבר שלא הצליח, חלק מהאחריות שלי הוא להיות שותף בתיקון שלו.

בפרשת תולדות אנו רואים את המבוכה הגדולה של יעקב כשרבקה שולחת אותו להסתיר דבר מאביו, לבוא אל אביו בערמה ולקבל את הברכות שהיו מיועדות, לכאורה, לעשיו. וכשהוא אומר לאמו, "אוּלַי יְמֻשֵּׁנִי אָבִי וְהָיִיתִי בְעֵינָיו כִּמְתַעְתֵּעַ וְהֵבֵאתִי עָלַי קְלָלָה וְלֹא בְרָכָה" (בראשית כז, יב), אומרת לו רבקה: "עָלַי קִלְלָתְךָ בְּנִי אַךְ שְׁמַע בְּקֹלִי וְלֵךְ קַח לִי" (בראשית כז, יג).

על המילים "עָלַי קִלְלָתְךָ בְּנִי" יש פירושים רבים. על דרך הפשט, רבקה אומרת ליעקב, שאם תהיה קללה, הקללה הזאת תחול עליה ולא עליו, מעין מגן אנושי האומר שכל קללה שתופנה אליו תופנה אליה. כיוון שאיננו מבינים בדיוק איך פועלות קללות בעולם, איננו מבינים בדיוק גם איך פועלת מערכת הגנה כזאת (רד"ק הסביר: "שאני גרמתי לך", וראו אבן עזרא).

יש פירוש נוסף, שכוונתה של רבקה היא, שהיא בטוחה שיצחק לא יקלל את יעקב, שהרי הוא מכיר אותו ומכיר את רבקה. אם הוא יראה שיעקב מנסה להערים עליו, הוא יבין מיד שזה לא בא מיעקב אלא מאמו. לכן אומרת רבקה: אל תדאג, אם יצחק כבר יקלל מישהו, זה יהיה אותי ולא אותך.

אונקלוס (כאן על הפסוק) מתרגם ומפרש: "עלי אתאמר בנבואה". כלומר, איני אומרת שחס ושלום תהיה עליי קללה, אלא עליי נאמר בנבואה שלא תהיה קללה אלא ברכה. אולי הכוונה לנבואה שקיבלה עוד בעת שהייתה בהריון, "וְרַב יַעֲבֹד צָעִיר" (בראשית כה, כג), (כדברי רשב"ם כאן), ואולי קיבלה נבואה נפרדת.

כשם ששרה קיבלה נבואה מיוחדת כשעמדה על כך שישמעאל יגורש, כך גם רבקה קיבלה נבואה שאומרת לה שזה הכיוון הנכון ושיצחק יברך את יעקב. וגם אם אין מדובר בנבואה ממש, אולי רבקה הביעה ביטחון בקב"ה, היודע שיעקב הוא הצדיק (כדברי רלב"ג).

יש כיוון מעניין נוסף שמציע החזקוני. אומרת רבקה ליעקב: "מה, אתה מפחד מהקללה של יצחק? האם אינך מפחד מהקללה שלי?" גם אני יכולה לקלל אותך אם לא תעשה מה שאני אומרת לך...

אך הפירוש שעליו נתעכב היום, לוקח את דבריה של רבקה למרחב חדש. הנושא איננו הקללה, אלא התיקון. "עָלַי קִלְלָתְךָ בְּנִי" פירושו, לדעת רב סעדה גאון (הובאו דבריו גם באבן עזרא), עליי לתקן. אם חס ושלום תקבל קללה, אני איתך. עליי. אני אדאג לזה. יחד נלך ליצחק, יחד נבטל את הקללה הזאת, יחד נתמודד עם ההשלכות שלה ויחד נפתור את הבעיה. 'עליי' פירושו: אני לוקחת אחריות על מה שקורה. (ר"י בכור שור המשיך בדרך זו, אך הציע דרכים מעשיות לתיקון: "שאם ידירך , אני אורישך כל כתובתי, ואף אפצה אביך להשיב לך".)

הבהירות הזאת של רבקה, כאמא של יעקב וכאמא של כלל ישראל, היא זו שנותנת ליעקב את הגיבוי לעשות צעד קדימה, לקבל את ברכתו של יצחק, ולבנות את השלב הבא בהופעתו של עם ישראל בעולם.

יעקב מקבל את התכונה הזאת. היכולת לומר 'עליי' נמצאת גם אצל יעקב אבינו, כשהוא אומר לבניו בפרשת מקץ, בזמן שהם רוצים לקחת את בנימין: "יוֹסֵף אֵינֶנּוּ וְשִׁמְעוֹן אֵינֶנּוּ וְאֶת בִּנְיָמִן תִּקָּחוּ עָלַי הָיוּ כֻלָּנָה" (בראשית מב, לו). באופן פשוט הכוונה היא: אני זה שסובל, אתם עושים את הטעויות ובסוף אני מקבל את העונש, אני הנפגע מכך שהבנים שלי אינם נמצאים.

אבל בעומק הדבר יש להבין את יעקב כמייצג את כלל ישראל, יעקב שדמותו חקוקה על כיסא הכבוד. כלומר: אתם חושבים שאתם עושים כאן תקלות ומריבות ביניכם, אך "עָלַי הָיוּ כֻלָּנָה" - אני יעקב, אני אחראי לשלמות של כלל ישראל. אני מרגיש את הכאב לא רק בגלל שאני אב וחסרים לי הילדים שלי, שגם זה בוודאי נכון, אלא משום שעליי האחריות לתקן. אתם מקלקלים, ומי יתקן את זה? אני אצטרך לתקן. חלילה אם בנימין יישאר עכשיו במצרים, מי ידאג להביא אותו בחזרה? זאת תהיה האחריות שלי, להשיב את בנימין ולמנוע מעם ישראל להתפרק לנו, חלילה, מול העיניים.

ה"עָלַי הָיוּ כֻלָּנָה" של יעקב ממשיך את ה"עָלַי קִלְלָתְךָ בְּנִי" שאומרת רבקה. כלומר, עליי האחריות לתקן, אני נושא באחריות. אתה יכול ללכת ולפעול באומץ, ואין לך מה לדאוג - לא תישאר לבד.

עם ישראל עוסק בימים האלה בתיקון. היו לנו שלוש שנים של מלחמה שנפתחו במכה קשה ביותר שקיבלנו, והמנהיגים היו שם בשביל לתקן, להוביל ולהוציא את עם ישראל למלחמה. זכינו לראות ניסים גדולים במלחמה, וזכינו לראות את העם מתאחד במלחמה כדי לנצח את האויב.

אבל גם לפני כן היו דברים שצריך לתקן. המתח הגדול בעם היה קשה מאוד, והתחושה כאילו כל אחד הולך בדרכו ולא מעניינת אותו כביכול דרכו של הצד השני בעם, היא תחושה שאי אפשר להשלים איתה.

עם ישראל חייב תיקון, והמנהיגים שלנו, וגם אנחנו בעצמנו - כל אחד מאיתנו שהיה מעורב בצורה כזו או אחרת - חייב לפעול לתיקון, לחבר מחדש את עם ישראל לדרך אחת מחוברת, עוצמתית ומשותפת. בדרך הזאת נוכל לעמוד איתנים מול אויבינו, בדרך הזאת תשרה שכינה על עם ישראל, ויינתנו לנו הכוחות, כמו ליעקב אבינו, להמשיך את דרכו בעולם עד לגאולה השלמה במהרה בימינו.