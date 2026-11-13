טרגדיה במודיעין עילית: מרים ברכה בן חמו, בת 40 ואם לשמונה ילדים, נפטרה לפנות בוקר (שישי) בבית החולים שיבא בתל השומר, לאחר שלקתה בסיבוך רפואי נדיר במהלך לידתה בבית החולים מעייני הישועה בבני ברק.

האירוע התרחש אתמול בשעות הבוקר, כאשר בן חמו, שלפי בית החולים לא סבלה ממחלות רקע, פיתחה במהלך הלידה תסחיף מי שפיר - אחד הסיבוכים החמורים והמסוכנים של היריון ולידה.

צוות רפואי בכיר במעייני הישועה ביצע בה פעולות החייאה ממושכות בניסיון להציל את חייה. בהמשך חוברה למכשיר אקמו (ECMO), המעניק תמיכה לפעילות הלב והריאות, והועברה להמשך טיפול ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים שיבא.

למרות מאמצי הצוותים הרפואיים, במהלך הלילה הידרדר מצבה והרופאים נאלצו לקבוע את מותה.

התינוקת שנולדה במהלך האירוע חולצה בשלום. מצבה טוב והיא נותרה להשגחה ולטיפול במרכז הרפואי מעייני הישועה.

בהודעה שפרסם אתמול המרכז הרפואי מעייני הישועה נמסר כי "תסחיף מי שפיר הוא סיבוך מיילדותי, נדיר ובלתי צפוי". בבית החולים ציינו כי היולדת טופלה בידי צוות רב-מקצועי בכיר, שעשה מאמצים ממושכים להציל את חייה, והוסיפו כי ימשיכו ללוות את המשפחה.

במהלך היממה האחרונה נערכו תפילות לרפואתה של מרים ברכה בת חנה אנט, אך לפנות בוקר התקבלה הבשורה הקשה על פטירתה.

בן חמו הותירה אחריה את בעלה, שלום בן חמו, אברך תושב מודיעין עילית, ושמונה ילדים, בהם התינוקת שנולדה רק אתמול ולא תזכה להכיר את אמה.

הלווייתה תצא הבוקר (שישי) בשעה 9:30 מביתה ברחוב אבני נזר 39 במודיעין עילית. בשעה 12:30 תתקיים הלווייתה בבית העלמין ירקון, בשער פתח תקווה, שם תובא למנוחות.