אקדח טעון על גוף האישה דוברות המשטרה

אקדח טעון שהוסתר על גופה של צעירה בת 20 וסכום של 315 אלף שקלים במזומן נתפסו אתמול (חמישי) במהלך פעילות משטרתית במתחם בפזורת עזאזמה שבדרום. הצעירה ובעלה, בן 21, נעצרו לחקירה.

הפעילות נערכה בהשתתפות לוחמי המשמר הלאומי דרום במג"ב, לוחמי מג"ב דרום ובלשי תחנת שגב שלום, במסגרת חיפוש יזום לאיתור כלי נשק ואמצעים בלתי חוקיים.

עוד באותו נושא המהלך שעורר מחלוקת - וזכה לגיבוי מפתיע

במהלך החיפוש בבית הבחינה לוחמת המשמר הלאומי באקדח שהוסלק על גופה של הצעירה שנכחה במקום. בבדיקת הנשק התברר כי הוצמדה אליו מחסנית טעונה.

בהמשך איתרו הכוחות קופסה ובה כדורי תחמושת בקוטר 9 מ"מ.

השוטרים המשיכו בסריקות בבית, שכללו בדיקה בחדר השינה, בארונות הבגדים ובתקרת המבנה. במהלך החיפוש אותרו 315 אלף שקלים במזומן, שנתפסו בידי הכוחות.

בתום הפעילות נעצרו בני הזוג והועברו לחקירה בתחנת המשטרה.

במשטרה הדגישו כי ימשיכו בפעילות יזומה נגד החזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים, במטרה למנוע את הפצתם ולחזק את ביטחון הציבור.