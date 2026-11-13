בית המשפט העליון קבע אמש (חמישי) כי אנשי הרב שמואל מרקוביץ' יוכלו להמשיך לשהות במתחם ישיבת פוניבז' בבני ברק עד לסיום שנת הלימודים הנוכחית, אך יידרשו לפנותו לכל המאוחר ביום י' באב תשפ"ז, 12 באוגוסט 2027.

החלטת הביניים, שניתנה בידי השופט עופר גרוסקופף בעקבות הסכמות בין הצדדים במסגרת בקשה לעיכוב ביצוע, מסדירה באופן זמני את המשך השימוש במתחם הישיבה, על רקע הסכסוך הממושך בין אנשי הרב מרקוביץ' לאנשי הרב אליעזר כהנמן.

בהחלטה נקבע כי המשך שהותם של אנשי הרב מרקוביץ' מותנה בהתחייבות אישית ומפורשת לפינוי המתחם במועד שנקבע. הרב מרקוביץ' וחברי ועד העמותה נדרשו לחתום עד סוף החודש על הצהרה מחייבת שלפיה יפנו את המקום ללא דיחוי.

לצד קביעת מועד הפינוי, הורה בית המשפט לשני הצדדים לשמור על הסדר הציבורי ולהימנע מאלימות ומהתגרויות.

בהחלטה הובהר כי הפרת התנאים, לרבות אירועי אלימות בין הפלגים, עשויה לאפשר לאנשי הרב כהנמן לפנות לבית המשפט ולבקש את הקדמת הפינוי.

עוד נקבע כי אנשי הרב מרקוביץ' לא יוכלו להשתמש בשם "ישיבת פוניבז'", בסמל הישיבה או בלוגו הרשמי שלה.

בנוסף, הורה השופט להקפיד על חלוקה שוויונית של היכל הישיבה, כך שלכל אחד מהצדדים יוקצו 300 מקומות. ההסדר יחול גם בשבתות ובמועדים.

ההחלטה כוללת גם חיובים כספיים משמעותיים. לצד הפחתה של 75% מהחיוב הכספי המקורי שנקבע בהליך הבוררות, חויב הצד של הרב מרקוביץ' להעביר בתוך חודש, עד 13 בדצמבר, סכום של 2.5 מיליון שקלים, בתוספת מע"מ, הפרשי הצמדה וריבית.

בנוסף נקבע כי אנשי הרב מרקוביץ' ישלמו מדי חודש 270 אלף שקלים עבור השימוש במתחם והוצאות תחזוקתו.

מדובר בהחלטת ביניים במסגרת הבקשה לעיכוב ביצוע, ולא בהכרעה הסופית בערעור על פסק הבוררות. הערעור עצמו ממשיך להתברר בנפרד בבית המשפט העליון.