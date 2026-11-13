בית המשפט המחוזי בחיפה הותיר על כנה את ההחלטה לבטל את הרשעתו של ראש עיריית חדרה לשעבר, צביקה גנדלמן, בעבירה של אי-מילוי חובה רשמית.

ההכרעה התקבלה לאחר שהפרקליטות, שערערה על ביטול ההרשעה ודרשה להטיל על גנדלמן שישה חודשי מאסר בעבודות שירות, הסכימה לסגת מדרישתה בעקבות הצעת בית המשפט ובהתחשב בנסיבותיו החריגות.

על פי ההסכמות, גנדלמן יבצע 250 שעות שירות לתועלת הציבור ויחתום על התחייבות כספית בסך 50 אלף שקלים להימנע מעבירה דומה במשך שלוש שנים.

לצד זאת, שופטי המחוזי אברהים בולוס, מאזן דאוד ומיכל ברלינר לוי הורו למחוק את הנימוקים שנכללו בגזר הדין הקודם, ובהם הביקורת שהשמיע שופט השלום שלמה בנג'ו על התנהלות רשויות האכיפה.

ההסדר אינו משנה את הקביעה שלפיה גנדלמן ביצע את העבירה שבה הודה, אלא רק את התוצאה המשפטית הנוגעת להרשעתו ולעונשו.

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החקירה נגד גנדלמן עסקה בקשר שניהל בתקופת כהונתו עם איש העסקים שמואל (סמי) לוי, שהיה מעורב בסיוע לבחירתו לראשות עיריית חדרה.

במסגרת כתב האישום המתוקן הודה גנדלמן כי בשל קשריו עם לוי חש כלפיו מחויבות אישית, ובמקביל חשש כי לוי עלול לפגוע בסיכוייו להיבחר לכהונה נוספת. למרות זאת, הוא לא הצהיר על ניגוד העניינים ולא נמנע מעיסוק בנושאים הנוגעים ללוי.

לאחר גישור שנערך בפני נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה, השופט אבי לוי, הוחלפו האישומים המקוריים בעבירה של אי-מילוי חובה רשמית.

בדצמבר 2025 נקבע כי גנדלמן ביצע את העבירה על פי הודאתו, אולם בחודש מאי האחרון החליט בית משפט השלום לבטל את הרשעתו ולהסתפק בענישה שאינה כוללת מאסר.

הפרקליטות ערערה על התוצאה בטענה שהיא אינה משקפת את חומרת המעשים ואת הצורך להרתיע נבחרי ציבור מהתנהלות בניגוד עניינים. כעת, בעקבות ההסכמות במחוזי, הסתיים הערעור ללא שינוי בענישה.

בעקבות ההחלטה פרסם גנדלמן הודעה שבה הביע הקלה על סיום הפרשה המשפטית שליוותה אותו במשך תשע שנים. "תם ונשלם! אחרי תשע שנים ארוכות ומורכבות, הפרק המשפטי הזה בחיי מגיע לסיומו", כתב.

הוא הדגיש כי הפרקליטות קיבלה את הצעת המחוזי, והוסיף: "התוצאה ברורה: אין הרשעה ואין עונש של עבודות שירות, אלא שירות לתועלת הציבור".

בהמשך התייחס לתקופה הממושכת שבה התנהלו ההליכים נגדו ולמחיר ששילמו לדבריו הוא ובני משפחתו. "תשע שנים הן פרק זמן ארוך בחייו של אדם. תשע שנים של התמודדות, אי ודאות, פגיעה בשמי הטוב, עינוי דין ולילות ללא שינה. תשע שנים שבהן שילמתי, יחד עם משפחתי, מחיר אישי כבד", כתב.

גנדלמן ציין כי בעקבות הפרשה הושעה מתפקידו כראש עיריית חדרה, דווקא בתקופה שלדבריו התאפיינה בעשייה ציבורית נרחבת. "את השנים שחלפו לא ניתן להשיב, ואת המחיר האישי והמשפחתי לא ניתן למחוק. אך היום, עם סיומו של ההליך, אני חש הקלה גדולה ויכול להביט קדימה", הוסיף.

גנדלמן סיים את דבריו בהצהרה כי בכוונתו להמשיך בדרכו מתוך אמונה בערכי האחריות, המנהיגות והשליחות שליוו אותו לאורך שירותו הצבאי והציבורי. "תשע שנים מאחוריי. המבט מופנה קדימה", כתב.