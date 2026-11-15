WOW! SpaceX Catches Starship For First Time

חברת SpaceX של אילון מאסק רשמה הערב הישג משמעותי, כאשר הצליחה לראשונה ללכוד את החללית סטארשיפ עם שובה ממסלול סביב כדור הארץ, באמצעות הזרועות המכניות של מגדל השיגור שלה.

החללית השלימה משימה שנמשכה 22 שעות, שבמהלכה הקיפה את כדור הארץ 14 פעמים והציבה במסלול 26 לוויינים של רשת האינטרנט סטארלינק של החברה.

לאחר שצלחה את הכניסה מחדש לאטמוספרה, הנמיכה סטארשיפ לעבר מתחם סטארבייס של החברה בטקסס, שם נלכדה בידי זרועות מכניות המכונות "מקלות אכילה", שהחזיקו אותה מעל כן השיגור מספר 2.

לכידת החללית בהצלחה, במסגרת טיסת הניסוי ה־15 של מערכת השיגור, מהווה התקדמות משמעותית לעבר יעדה של SpaceX: פיתוח מערכת שיגור הניתנת לשימוש חוזר מלא, שעשויה להפחית במידה ניכרת את עלויותיהן של משימות חלל.

דובר SpaceX, דן היוט, אמר, "זה היה הגביע הקדוש של טיסות החלל - לצנוח דרך אש ולהילכד באוויר בזרועות פלדה. לכדנו סטארשיפ, ועכשיו הכול משתנה".

צופים שעקבו אחר האירוע מחוף סמוך במפרץ מקסיקו חגגו עם השלמת לכידתה של החללית.

אף ש־SpaceX כבר הצליחה בעבר ללכוד שלוש פעמים מאיצים ששבו לקרקע, לכידת סטארשיפ הציבה אתגרים טכניים מורכבים בהרבה, משום שהחללית שבה מגובה רב יותר ובמהירות גבוהה בהרבה.

החזרת החללית דרשה תכנון מדוקדק, שכן נתיב טיסתה עבר מעל שטחים נרחבים בארצות הברית לפני שהגיעה לדרום טקסס.

מהנדסי החברה תכננו את מסלולה כך שיעבור מעל אזורים מדבריים דלילי אוכלוסין, ולאחר מכן יעקוף יישובים בעמק ריו גראנדה ויאפשר לה להתקרב לאתר הנחיתה ממזרח.

לצד ההצלחה בלכידת החללית, המשימה המחישה גם את האתגרים הטכניים שעמם SpaceX עדיין מתמודדת.

תקלה שהתגלתה במאיץ סופר הבי במהלך הנמכתו ביום שישי אילצה אותו לסטות לעבר מפרץ מקסיקו, במקום לשוב למגדל השיגור ולהילכד בו כמתוכנן.

בהמשך הופעל מנגנון ההשמדה העצמית של המאיץ, והוא התפוצץ עוד לפני שהגיע למים ויצר כדור אש.

בנוסף, SpaceX עדיין נדרשת לפתח יכולת להעברת דלק לחללית סטארשיפ בעודה במסלול, הנחשבת חיונית לביצוע משימות עתידיות לירח ולמאדים.