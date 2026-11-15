המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הודיעה היום (ראשון) לראש עיריית פתח תקווה, רמי גרינברג, ולתשעה חשודים נוספים כי היא שוקלת להגיש נגדם כתבי אישום בפרשת מימון מערכת הבחירות לראשות העירייה בשנת 2018, בכפוף לקיום שימוע.

בין החשדות המיוחסים למעורבים בפרשה נמנים שוחד, מרמה והפרת אמונים, זיוף ועבירות מס, בהתאם לחלקו של כל אחד מהם.

על פי החשד, במהלך ההתמודדות על ראשות העירייה בשנת 2018 נהנה גרינברג ממימון ומטובות הנאה בשווי מצטבר של יותר ממיליון שקלים, שהוענקו לו בידי אנשי עסקים ומקורבים.

בפרקליטות חושדים כי הכספים שימשו, בין היתר, לכיסוי הוצאות קמפיין הבחירות שלו, וכי בתמורה התחייב גרינברג לפעול לטובת נותני הכספים במסגרת תפקידו הציבורי, ואף ביצע פעולות עבורם לאחר שנבחר לראשות העירייה.

אחד החשודים במתן שוחד הוא יניב בניטה, שלפי החשד היה מעורב בהעברת טובות הנאה לגרינברג.

החקירה העלתה חשד נוסף שלפיו חלק מהמעורבים ניסו לטשטש את מקור הכספים שהועברו למערכת הבחירות.

לפי הפרקליטות, החשודים פעלו לכאורה להציג למבקר המדינה דיווחים שאינם משקפים את אופן מימון הקמפיין, ובחלק מהמקרים אף נעשה שימוש במסמכים מזויפים.

לצד גרינברג ובניטה, נשלחו הודעות על בחינת העמדה לדין גם למנכ"ל עיריית פתח תקווה יניב בניטה ולאנשי העסקים משה סעדון, נתנאל זר ואמנון בן עמי, החשודים במתן שוחד.

חשודים נוספים בפרשה הם משה גרינברג, עורכי הדין טל גרשטין ושי פרטוש וניר בניטה, שלפי החשד היו מעורבים בהצגת דיווחים כוזבים הנוגעים למימון הבחירות.

החקירה נוהלה בידי היחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרה, בשיתוף יחידת יהלום של רשות המסים.