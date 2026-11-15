מערכון ששודר בתוכנית הסאטירה "זהו זה!" בתאגיד השידור הציבורי עורר ביקורת חריפה ברשתות החברתיות, בעקבות הצגת קבוצת ישראלים המעדיפה להמשיך לשקוע בביצה במקום לקבל סיוע מאדם ערבי מוסלמי.

המערכון, שנושא מסר פוליטי על רקע הוויכוח סביב שיתוף פעולה עם מפלגות ערביות, מציג משפחה ישראלית הנקלעת למצוקה בלב אזור מבודד. בני המשפחה שוקעים בביצה, ללא קליטה סלולרית וללא אפשרות להזעיק עזרה.

בשלב מסוים מופיע אדם המציג את עצמו כ"אינדיאנה ג'ונאס", ומציע לחלץ את בני המשפחה באמצעות חבל.

בתחילה הם מקבלים אותו בהתלהבות, אך ברגע שמתברר כי מדובר בערבי, הם מתחילים לחקור אותו על זהותו הדתית.

לאחר שהוא מאשר כי הוא מוסלמי, אחד מבני המשפחה מודיע כי הם אינם מעוניינים בעזרתו. "פעם הבאה שאתה בא לחלץ אותנו מביצה, אז קודם כל, אל תהיה ערבי", אומר אחד המשתתפים, ואחר מוסיף: "ואם אתה ערבי, רק נוצרי".

בהמשך אחד מבני המשפחה מנסה לשכנע את האחרים כי מדובר במצב חירום המחייב שינוי, אך במקום לקבל את הסיוע הוא מבקש מהמחלץ לעזוב את המקום. "אדוני אינדיאנה, נשמח אם תתחפף מפה", הוא אומר. המחלץ משיב בתדהמה: "אבל אתם טובעים".

המערכון עורר את זעמו של נסים חמוי, אביה של אלה חמוי הי"ד שנרצחה במתקפת חמאס ב-7 באוקטובר.

בתגובה שפרסם תקף חמוי את יוצרי המערכון ואת תאגיד השידור הציבורי, וטען כי התיאור הסאטירי מתעלם מהמציאות שנחשפה במתקפת הטרור.

"חבל שבמערכון המביך הזה קושניר לא הגיע עם שברייה לשחוט אותם, אפשר היה גם עם חבל תלייה. זה קרוב יותר למציאות, כפי שראינו זאת בשבעה לאוקטובר", כתב.

הוא הוסיף: "וכל ההבל הזה על חשבוננו בתאגיד התעמולה הבולשביקי. העיקר שהצליחו להרחיק את איילה חסון".

גם הקומיקאי אורי צייטלין מתח ביקורת על המערכון, וטען כי במקום לעסוק במורכבות של המציאות הפוליטית והביטחונית, בחרו יוצריו להציג מסר חד-צדדי.

"זהו זה הוציאו מערכון בו נראים קבוצת ישראלים שוקעים בביצה, מגיע ערבי לחלץ אותם והם מסרבים כי הוא ערבי. הערבי בדמות משיח, הישראלים בדמות מטומטמים שמסרבים לישועה", כתב.

לדבריו, "האמת היא שכאב לי אישית לראות את המערכון הזה כי הוא בעיקר מלמד על שקיעתה של הסאטירה באותה ביצה".

צייטלין הסביר כי תפקידה של סאטירה הוא להנגיש ביקורת באמצעות הומור, ולא להחליף דיון מורכב בהצגה פשטנית של המציאות: "סאטירה אמורה לרכך דברים מורכבים. להגיד את האמת הביקורתית בצורה נוחה יותר. לבלוע את הגלולה המרה, עם מעט ויטמינצ'יק".

בהמשך החריף את ביקורתו: "במקרה הזה הם לקחו שקר רדוד וניסו לרכך אותו בתוצאה מביכה. התעלמו מהמורכבות, מחקו אותה ושמו את הרדידות כמסר".

צייטלין טען כי המערכון מעניק לגיטימציה פוליטית למי שאינם מוכנים להגדיר את חמאס כארגון טרור: "אם מישהו היה אומר לי שגדולי השחקנים והקומיקאים אי פעם יציירו אנשים שלא מוכנים להצהיר שחמאס הוא ארגון טרור כמשיח, הייתי מוציא אותו לנשום אוויר צח בטיילת הקרובה לביתו".

את דבריו חתם בביקורת על משתתפי התוכנית: "וההשפלה שגזרו על עצמם אותם גדולי סאטירה, עצובה מאוד. אשריו של שלמה בראבא שפרש רגע לפני האירוע המביך הזה".