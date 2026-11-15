מונית פגעה בסוף השבוע בשני ילדים ברחוב בוש ליין בניו סקוור, היישוב החרדי הסמוך למונסי שבמדינת ניו יורק. אחד הילדים נפצע באורח קל, ואילו השני יצא מהאירוע ללא פגע. בתיעוד התאונה נראית המונית פוגעת בשני הילדים. לאחר הפגיעה המשיך הנהג בנסיעה ועזב את הזירה. עוד באותו נושא אברך נהרג כשעץ קרס על רכבו

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מבצע הפיגוע בחנוכה לא יעמוד לדין למקום הוזעקו שוטרי משטרת רמאפו, מתנדבי ארגון "הצלה" ואנשי הביטחון המקומיים של ניו סקוור. אחד הילדים קיבל טיפול רפואי ופונה בידי מתנדבי "הצלה" למרכז הרפואי וסטצ'סטר, כשהוא סובל מפציעות קלות. הילד השני לא נזקק לפינוי רפואי. על פי הדיווחים המקומיים, נהג המונית שב לזירת התאונה זמן קצר לאחר שנמלט ממנה, ונעצר בידי המשטרה.

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