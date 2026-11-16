דרמה התחוללה אמש (ראשון) בטיסת לופטהנזה מישראל לפרנקפורט, לאחר שאחד הדיילים פיתח תגובה אלרגית חריפה בעקבות אכילת שומשום בשוגג.

רופא ישראלי שהיה בין הנוסעים העניק לו טיפול מציל חיים, והמטוס נאלץ לבצע נחיתת חירום בבלגרד.

כאשר מצבו של הדייל הידרדר, פנה צוות האוויר לנוסעים בבקשה לסיוע רפואי.

כמה רופאים שהיו על המטוס נענו לקריאה, ובהם ד"ר אוריאל טרטמברג, מנהל מחלקת טיפול נמרץ במרכז הרפואי לגליל.

ד"ר טרטמברג זיהה את חומרת התגובה האלרגית, איתר אדרנלין בערכת הציוד הרפואי של המטוס והזריק אותו לדייל. הטיפול הביא לייצוב מצבו והציל את חייו.

בעקבות האירוע שינה המטוס את מסלולו ונחת נחיתת חירום בבלגרד שבסרביה. עם הנחיתה המתין לדייל צוות רפואי מקומי, שפינה אותו לבית חולים להמשך טיפול.