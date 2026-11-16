ח"כ מתן כהנא הודיע היום (שני) כי הוא דוחה את הדרישה שהציבו בפניו הליכוד והציונות הדתית במסגרת המגעים סביב מועמדותו לתפקיד יו"ר הכנסת.

במכתב תשובה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתח כהנא ביקורת על הדרישה להתעלם מהסיעות הערביות, וקרא לשתי הסיעות לתמוך במועמדותו בהצבעה הצפויה להתקיים מחר.

"אני דוחה את דרישתכם האנטי-ממלכתית, וקורא לכם לכבד את ההליך הדמוקרטי ואת תוצאותיו", כתב כהנא. הוא הוסיף: "אני תמה על דרישתך להתעלמות מוחלטת מהציבור המהווה 21 אחוז מהאוכלוסייה הכללית, ומסיעות שאתה ושותפיך שיתפתם עימן פעולה בעבר".

כהנא התייחס במכתבו גם לשיתוף הפעולה של סמוטריץ' ושותפיו הפוליטיים עם הסיעות הערביות בעבר, והציג את הדרישה הנוכחית ככזו שאינה מתיישבת עם התנהלותם הקודמת. לדבריו, יש לכבד את תוצאות הבחירות ואת רצונם של אזרחי ישראל, ולהבטיח שהכנסת תייצג את כלל חלקי החברה.

לצד דחיית הדרישה, כהנא הותיר פתח לתמיכת הליכוד והציונות הדתית במועמדותו. "אני מזמין אותך ואת חברי סיעתך לתמוך במועמדותי, ובכך לבטא הסכמה לאומית רחבה חשובה", כתב לסמוטריץ'.

בסיום המכתב הדגיש כהנא כי אם ייבחר לתפקיד, יפעל לשמירה על מעמדה הממלכתי של הכנסת ועל כללי ההתנהלות בה, ללא קשר לזהות הסיעות שיתמכו במינויו.

"בין אם תחליטו לתמוך במועמדותי ובין אם לא, מחויבותי תהיה בראש ובראשונה לממלכתיות, לעקרונות הדמוקרטיים, לכללי הבית ולמעמדה של הכנסת כבית העם, שמביא לידי ביטוי את רצונם של כל חלקי החברה הישראלית", כתב.

כהנא חתם את דבריו בהתחייבות לאופן שבו בכוונתו לנהל את הכנסת: "אני מתחייב שתחת כהונתי כיו"ר הכנסת, הבית הזה יהיה מקום של שיח מכבד וענייני, המבטא את רצון אזרחי ישראל כולם, ובו אף צד לא ירגיש מובס, מושפל או מודר".