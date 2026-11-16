יו"ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', פנה לח"כ מתן כהנא ממפלגת "ישר" והציע לו את תמיכת מפלגות גוש הימין במועמדותו לתפקיד יו"ר הכנסת, בכפוף לשתי התחייבויות.

במכתב ששלח לכהנא לקראת ההצבעה הצפויה מחר, כתב סמוטריץ' כי לאחר שיחות שקיים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, גם הליכוד ומפלגות נוספות בגוש הימין צפויות להצטרף לתמיכה במועמדותו, אם ייענה לתנאים.

התנאי הראשון הוא שכהנא יודיע בפומבי כי כהונתו כיו"ר הכנסת תהיה זמנית, עד להקמת ממשלה, וכי יסכים להתפטר מתפקידו אם הממשלה שתוקם תבקש למנות יו"ר כנסת אחר.

התנאי השני הוא התחייבות שלא למנות לסגניו חברי כנסת מרשימות שאינן מגדירות את חמאס כארגון טרור.

סמוטריץ' הציג את ההצעה כניסיון להגיע להסכמות בין המחנות הפוליטיים וכצעד ראשון בדרך להקמת ממשלת אחדות.

"ברקע האיומים הביטחוניים והאתגרים העומדים בפני מדינת ישראל, ומתוך רצון כן להגיע להסכמות ציוניות בתוך הבית פנימה, אני פונה אליך בהצעה מעשית וביד מושטת כצעד בונה אמון בדרך לממשלת אחדות", כתב.

לדבריו, "אני מציע כי בתנאים הבאים הציונות הדתית תתמוך מחר במועמדותך לתפקיד יו"ר הכנסת. לאחר שיחות עם ראש הממשלה נתניהו גם הליכוד ומפלגות נוספות במחנה הלאומי יצטרפו לכך באופן שמינויך יזכה לתמיכה ציונית רחבה וחוצת מחנות".

בהמשך המכתב הזהיר סמוטריץ' את כהנא מפני בחירה לתפקיד באמצעות תמיכת חברי הכנסת מהסיעות הערביות, שאותם כינה "תומכי טרור".

"אם חלילה תסרב ותיבחר לתפקידך בקולותיהם של חברי כנסת תומכי טרור באופן שמנרמל שיתוף פעולה עם אויבים לצורך הכרעה במחלוקות בין אחים יהיה זה כתם בל ימחה", כתב.

מנגד הוסיף: "לעומת זאת, עם ישראל יהיה מאחוריך באחדות ציונית, אם רק תרצה בכך". בסיום מכתבו הביע סמוטריץ' תקווה כי כהנא ייענה להצעה, וכתב כי הדבר עשוי להיות "הזרע הראשון לממשלת אחדות לאומית רחבה".

בהודעה מטעם הציונות הדתית נמסר כי לכהנא יש אפשרות להיבחר ברוב ציוני, וכי אם יסרב להצעה, הוא בוחר להתמנות, כלשון המפלגה, "בקולותיהם של אויבי ישראל".