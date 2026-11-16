הרב דוד בן פנחס נושא דברים צילום: ללא

הרב דוד בן פנחס, אביו של אברהם הי"ד שנפל במלחמה, מתח ביקורת חריפה על האפשרות לשותפות פוליטית עם הסיעות הערביות, במהלך דברים שנשא באזכרה לבנו.

הרב תיאר את הכאב שמלווה את משפחתו מאז נפילת אברהם, והביע זעזוע לנוכח האפשרות שמי שהוא מגדיר כאויבי ישראל יהיו שותפים לקבלת ההחלטות במדינה.

בפתח דבריו אמר: "אני מרגיש שחייבים להגיד דברים אמיתיים", וציטט את הפסוק מקינת דוד: "אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלשתים, פן תעלוזנה בנות הערלים".

בהמשך חזר לרגע שבו קיבלה המשפחה את הבשורה הקשה על נפילת אברהם: "אני מתאר לעצמי את מוצאי שבת פרשת ויצא, לפני שנתיים. את הרגעים הנוראים של 'הותר לפרסום', את הצער הנורא שלנו כמשפחה, של היישוב, של כל המשפחה המורחבת ושל כל עם ישראל".

הרב הדגיש כי לצד הכאב המשותף למשפחה ולעם ישראל, הוא אינו יכול להתעלם ממי שלדבריו שמחו על נפילת הלוחמים. "אני גם מתאר לעצמי את החיוך המרושע והשמחה לאיד של אויבי ישראל, שנציגיהם נמצאים בכנסת ישראל. הם לא היו בצער", אמר.

מכאן עבר לביקורת על ההתפתחויות הפוליטיות ועל האפשרות שאותם גורמים יהיו שותפים להכרעות הנוגעות לעתיד המדינה: "אי אפשר לתאר את הזעזוע, את הכאב היום, את שברון הלב שמעלה המחשבה שאויבים אלו הפכו להיות השותפים לדרך, שהם יהיו בצמתים של קבלת ההחלטות על עם ישראל, ברגעים הכי חשובים, הכי משמעותיים".

למרות הכאב, הביע הרב ביטחון כי מורשת הלוחמים שנפלו במלחמה תמשיך להשפיע על דרכה של המדינה: "אנחנו בטוחים שעוצמות הנפש, תעצומות הרוח, של כל הגיבורים של המלחמה האחרונה, ובתוכם אברהם אהובנו, העוצמות האלה שנכנסו לתוך עם ישראל, לא ייתנו לעוול המוסרי הנורא ביותר להתרחש כאן במדינה שלנו האהובה".

את דבריו סיים במסר של אמונה ותקווה: "אנחנו מאמינים ובטוחים שהדרך של בוני ישראל, הדרך שמרפאת את הלבבות, היא הדרך שעם ישראל יצעד בה".

הרב חתם בתפילה לזכר בנו: "תהי נשמתו של אברהם, ה' יקום דמו, צרורה בצרור החיים. אמן".