יש מרקים שמחממים את הגוף, ויש כאלה שמחממים גם את הלב. במתכון הזה, שעועית לבנה ומנגולד טרי מתבשלים לאט בתוך רוטב עגבניות סמיך ועשיר.

שילוב התבלינים של שום, פפריקה, כמון וכורכום הופך את הסיר כולו לחגיגה חורפית ריחנית. נועם זיגדון, שמעבירה סדנאות בישול ואפייה, מגישה מרק ביתי מנחם שמשביע באמת.

מרק שעועית עם מנגולד צילום: נועם זיגדון

מצרכים:



1 בצל גדול, חתוך לקוביות

1 חבילת מנגולד, ללא הגבעולים, חתוך לפרוסות

3 כוסות שעועית לבנה מושרית או קפואה

5 שיני שום, כתושות

2 כפות גדושות רסק עגבניות

1 כף פפריקה מתוקה

1 כף כמון

חצי כפית כורכום

1 כף אבקת מרק

חצי כף שטוחה מלח

חצי ליטר עד ליטר מים

רבע כוס שמן



אופן ההכנה:

משחימים את הבצל בשמן. מוסיפים את המנגולד ומחממים עד שהעלים מתרככים. מוסיפים את השום והכורכום ומחממים כמה שניות. מוסיפים את השעועית, הרסק, המים ושאר התבלינים. מביאים לרתיחה. מנמיכים לאש נמוכה ומבשלים כשעה ורבע, עד שהשעועית מתרככת.





נועם זיגדון מפעילה סדנאות בישול ואפייה, ובעמוד האינסטגרם שלה היא משתפת מתכונים, טיפים וסודות מהמטבח. למתכונים נוספים היכנסו לעמוד האינסטגרם של נועם זיגדון.

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