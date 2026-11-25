ברחובות רומא חותכים את הפיצה במספריים ומוכרים אותה לפי משקל, בריבועים מלבניים מתוך תבנית גדולה: זו פיצה אל טאליו. השף הצעיר נתנאל שפיגל מביא אותה למטבח הביתי, עם בצק בהידרציה של 80% שלא דורש לישה בכלל.

ארבעה קיפולים עדינים לאורך שעה בונים את הגלוטן, תפיחה בתבנית ממלאת את הבצק בבועות, ואפייה בשני שלבים מבטיחה תחתית פריכה וגבינה מבעבעת. המתכון דורש קצת סבלנות, אבל התוצאה היא פיצה אוורירית ברמה של פיצרייה, מתבנית תנור רגילה.

מצרכים לבצק (לתבנית תנור ביתית 30×40 ס"מ):

• 500 גרם קמח פיצה חזק (מומלץ קמח עתיר חלבון)

• 400 גרם מים קרים מאוד (חשוב לפיתוח הגלוטן ולמניעת התחממות הבצק)

• 13 גרם שמרים יבשים

• 15 גרם מלח דק

• 2-3 כפות שמן זית, לשימון התבנית והבצק





אחרי תפיחה לפני אפייה צילום: עצמי



מצרכים לרוטב:

• 200 גרם עגבניות מרוסקות איכותיות (מומלץ של Mutti)

• חופן עלי בזיליקום טרי, בלי הגבעולים

• 10 מ"ל שמן זית

• מלח ופלפל לפי הטעם

• מעט סוכר (לא חובה)

אחרי מריחת הרוטב צילום: עצמי



מצרכים לכיסוי:

• 250-300 גרם גבינת מוצרלה קשה מגוררת

• תוספות לבחירה



אופן ההכנה:

1. בקערה גדולה מערבבים את הקמח והשמרים, מוסיפים את המים הקרים ומערבבים היטב בכף עד לקבלת בצק לא מגובש. מוסיפים את המלח ומטמיעים היטב.

2. מעבירים לקופסה גדולה משומנת או לקערה עם מכסה, מכסים ומניחים לבצק לנוח 15 דקות. הזמן הזה מאפשר לקמח לספוג את המים ולגלוטן להתחיל להירגע.

3. סדרת הקיפולים: משמנים קלות את הידיים, תופסים את הבצק מצד אחד, מותחים אותו כלפי מעלה ומקפלים למרכז. חוזרים על הפעולה מכל ארבעת הצדדים.

4. חוזרים על הקיפול עוד 3 פעמים, עם מנוחה של 15-20 דקות בין קיפול לקיפול, או עד שהבצק משוחרר ונינוח (בסך הכול 4 קיפולים לאורך כשעה). בסוף הקיפול הרביעי הבצק יהיה חלק, אלסטי וחזק מאוד.

5. מכסים ומניחים לבצק מנוחה אחרונה של 20 דקות בקערה.

6. בינתיים מכינים את הרוטב: מערבבים את העגבניות המרוסקות עם עלי הבזיליקום, שמן הזית, מלח, פלפל ומעט סוכר לפי הטעם.

לפני האפייה השנייה צילום: עצמי

7. מרפדים את תבנית התנור בנייר אפייה ומפזרים עליו 2-3 כפות שמן זית באופן אחיד.

8. הופכים את הקערה בעדינות ומניחים לבצק להחליק למרכז התבנית בלי להוריד לו נפח. אפשר להיעזר בקלף.

9. משמנים מעט את כריות האצבעות, ובתנועות הטבעה עדינות דוחפים את הבצק מהמרכז לכיוון הפינות. טיפ: אם הבצק מתכווץ ומתנגד, עוצרים ונותנים לו לנוח 10 דקות על התבנית. הגלוטן יירגע, ואחר כך הבצק יימתח לפינות בקלות.

10. תפיחה סופית: מורחים מעט שמן זית על פני הבצק והופכים מעליו תבנית תנור נוספת ככיסוי, ליצירת "אפקט חממה" של לחות. מניחים לתפוח 30-45 דקות ליד התנור החם, עד שהבצק שמנמן ומלא בועות באופן שווה.

11. מחממים מראש את התנור ל-230 מעלות, במצב טורבו או חום עליון ותחתון, לפחות 30 דקות לפני האפייה. האפייה נעשית בשני שלבים, כדי שהבצק ייאפה היטב ויהיה פריך והגבינה לא תישרף.

12. אפייה עיוורת: מורחים את הרוטב על הבצק התפוח בתנועות ליטוף עדינות מאוד, בלי לפוצץ את הבועות. מכניסים לשלב התחתון ביותר בתנור ל-13 דקות, עד שהשוליים תופחים ומזהיבים קלות והתחתית מתייצבת.

13. מוציאים בזהירות את התבנית, מפזרים את המוצרלה המגוררת באופן אחיד מקצה לקצה ומסדרים את התוספות.

14. הקרמה סופית: מחזירים לתנור ל-10-12 דקות נוספות, עד שהגבינה מבעבעת, נמסה לגמרי ומקבלת נקודות שחומות יפות.

15. מוציאים ומניחים לפיצה לנוח 2-3 דקות על השיש, כדי שהגבינה תתייצב והחיתוך יהיה נקי. חותכים לצורה הרצויה ומגישים.

טיפ: אפשר לחלק את הבצק לשתי תבניות ולקבל פיצה דקה יותר.

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השף הצעיר נתנאל שפיגל לומד בבית הספר לבישול "אטיליו", המכשיר את דור העתיד של השפים בישראל, תוך הקניית טכניקות בישול מתקדמות וסודות מקצועיים מהשפים המובילים בתעשייה.

ספרו לנו איך הצליח לכם וצרפו תמונה. מבין השולחים נבחר אחד או שניים שייצאו לארוחה זוגית במסעדת לוצ'נה ממילא ירושלים, מתנת מדור האוכל של ערוץ 7.