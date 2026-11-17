משטרת ישראל פרסמה היום (שלישי) בקשה לעזרת הציבור בחיפושים אחר אברהם אדלר ישעיהו, בן 39, תושב בני ברק, שנעדר מאז אמש.

על פי הודעת המשטרה, ישעיהו יצא מביתו בשעה 20:00, ומאז נותק עמו הקשר ונעלמו עקבותיו.

על פי התיאור שמסרה המשטרה, גובהו של ישעיהו כ-1.60 מטרים, מבנה גופו רזה, גוון עורו בהיר, עיניו חומות והוא בעל זקן.

בעת שנראה לאחרונה לבש חולצה לבנה, מכנסיים שחורים ומעיל שחור, חבש כובע שחור והרכיב משקפיים.

במשטרה מבקשים מכל מי שראה אותו או שיש בידיו מידע על מקום הימצאו להתקשר למוקד 100 או לתחנת משטרת בני ברק בטלפון 03-6796444.